В Калуге откачивают сточные воды на месте обрушения коллектора
Коммунальная авария произошла в конце минувшей недели на улице Промышленной.
В понедельник руководители водоканала лично проверили ход работ.
- Для обеспечения безопасности специалисты незамедлительно ограничили доступ к опасному участку и приступили к ремонтным работам, которые продолжаются и в настоящий момент, - прокомментировали в водоканале. - Чтобы избежать масштабных отключений и вытекания сточных вод на рельеф, проводится их откачка с помощью специализированного оборудования.
Сколько продлится ремонт, пока не уточняется.
