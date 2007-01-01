В Калуге откачивают сточные воды на месте обрушения коллектора

Коммунальная авария произошла в конце минувшей недели на улице Промышленной.

В понедельник руководители водоканала лично проверили ход работ.

- Для обеспечения безопасности специалисты незамедлительно ограничили доступ к опасному участку и приступили к ремонтным работам, которые продолжаются и в настоящий момент, - прокомментировали в водоканале. - Чтобы избежать масштабных отключений и вытекания сточных вод на рельеф, проводится их откачка с помощью специализированного оборудования.

Сколько продлится ремонт, пока не уточняется.