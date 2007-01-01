В Калуге одну котельную построят, а вторую модернизируют

В понедельник, 23 марта, в правительстве обсудили отопительный сезон, который уже подходит к концу.

- Несмотря на суровые погодные условия, прошли сезон холодов без серьёзных сбоев, - заявил губернатор Владислав Шапша. - И общее число инцидентов на объектах теплоснабжения снижено на 20%.

Сейчас уже начинается подготовку к новому сезону. На Кубяка собираются модернизировать котельную, а на Малинниках – строить новую.