В Калуге одну котельную построят, а вторую модернизируют
В понедельник, 23 марта, в правительстве обсудили отопительный сезон, который уже подходит к концу.
- Несмотря на суровые погодные условия, прошли сезон холодов без серьёзных сбоев, - заявил губернатор Владислав Шапша. - И общее число инцидентов на объектах теплоснабжения снижено на 20%.
Сейчас уже начинается подготовку к новому сезону. На Кубяка собираются модернизировать котельную, а на Малинниках – строить новую.
