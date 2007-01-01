В Калуге обрушился канализационный коллектор
Инцидент произошёл в субботу, 21 марта, на улице Промышленной.
Причиной обрушение стало аварийное состояние коммуникаций, сообщили в областном водоканале. Место провала огородили.
Ранее ремонт коллектора уже был запланирован на нынешний год. Коммунальщики собираются обновить 250 метров коллектора. Благоустройством территории займутся уже после завершения ремонта.
