В Калуге оштрафовали 11 управляющих компаний

Они наказаны за плохую уборку дворов и крыш, сообщили в субботу, 21 марта, в прокуратуре Калужской области.

Сумма штрафов по административным статьям составила 225 тысяч рублей.

- Кроме того, как сообщалось ранее, активно продолжается расследование 3 уголовных дел в отношении должностных лиц управляющих компаний, допустивших падение снега с крыш многоквартирных домов на людей, - заявили в прокуратуре.