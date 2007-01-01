В Калуге оштрафовали 11 управляющих компаний
В Калуге оштрафовали 11 управляющих компаний

Дмитрий Ивьев
21.03, 12:07
Они наказаны за плохую уборку дворов и крыш, сообщили в субботу, 21 марта, в прокуратуре Калужской области.

Сумма штрафов по административным статьям составила 225 тысяч рублей.

- Кроме того, как сообщалось ранее, активно продолжается расследование 3 уголовных дел в отношении должностных лиц управляющих компаний, допустивших падение снега с крыш многоквартирных домов на людей, - заявили в прокуратуре.

