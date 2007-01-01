Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге на Пухова образовалась свалка из грунта
В Калуге на Пухова образовалась свалка из грунта

Евгения Родионова
20.03, 17:16
Об этом в пятницу, 20 марта, сообщила калужанка в социальных сетях.

По её словам, во дворе дома № 29 по улице Пухова рядом с котельной устроили свалку грунта.

— Разворотили весь газон колесами грузовиков и экскаваторами, - пишет горожанка. При дожде вся грязь с этих гор земли течёт во двор. Весь двор в грязи. У котельной есть своя огороженная территория, но грунт с прошлого года продолжают вываливать во дворе.

По словам представителя администрации города Калуги, специалисты выйдут на место для оценки ситуации.

eyJpdiI6IlNFVU9oY2tjK2hPVlJZd1o3dVNmR1E9PSIsInZhbHVlIjoiL3VxMHBCTUhFYW14REVyUTF3blhob09DQmtaRC9DSzJoK242aVpyU1lVSkIrMXQ3YXZhdEN4WFh0ODFQR3ZsZE1VTlRuditjZENXTTdNdVkzR0ZQU2t4V3dQWGU4akZhaDVXbnNKR0pKWDJwb1NtK3MvdC84SmY1cFYwMUVrOHZvaTB4cUpod0NtNjJLcUtkMS82b05sZjBsT0pDNTY2SUJON3Z4c01xK01NTEFaWE1TdEgzNytJN2NCSW40bklUalFMYlRrZXRjSE9Ga3l2U2JYeVI5aWh4ZFhTckx2aHNGYWNOM3IwNVdyN1QydVlxeGxBdm54aERHSHFEeDMxYmIvYkJjNDNudGdZR1FvS0tYUTR0clBSb1hqNnE5MXpoUGE0ZGU2UnZGZGtxOUh2MGxaZDk1clJpMGlyaWtDcFdmakpnU1lsZ2pvU091WDdzVDBxVGp3dlJJMFNERUFSZlFvL0FCekltenZINGdxRnBCWUZEYjBWRCtML3AwelBlOXF5T3B5UkZCaUZYVkVrZlYyL2tKQklYdGR0RkNjNUVjMWVmREUxNjVGUHJFd1hkaEZQejZqYWphQW82MzNpTiIsIm1hYyI6IjhlMmNhMmYyYmE0NDI2YWI2NTYxMjU1ZTk4MTQ5OWZjMGJhYjFhNzE0YjQ4NWZkODZlM2IzNTQxZjUyY2U0Y2EiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjhlaVFFaWRIQitlaEpNQnlOSmFxbnc9PSIsInZhbHVlIjoiajlOdzkrY01sT2lmL1ZJQmEvWWtadEZZemV3ajZEUlZBYW85U09GTS9waVRkT2owMFgrT0E2bW9nU2s0ZXZzbytWWlRuSFMxZEpuNGlCd0pncTU1N1JRc3g0VjZsRGRSTFd6SVVaZmpLSjdJQTJ5eE5WQXVRUkdyb1piSDVXd2d4TC84QlpwRTB1NGppeTdxNG1saVJKNmQ0QzZuWFdrV1lmSGpFdnNSMW85K2IxdzZqWDJTMW8yRTJXcWR0dWdFNmVYZTNmYm1lcHpSQVRVK0o1bDZ0cDBNMHhJNG04Qm8zc0R3S1pnMlBNVTl6Q0pEK0dJRi90Z2dPWkdWa0FBallUeERmdFA4R0dyTzBzeDBYTlJJZm0vcnA2TzhNSHRXN1FFYmFPdFNrdVdnZ1FwZFNaK1c0UTloempramV4OHd0T0x6dkZqYXNuM3VQODFJam5hUGZDRG9ROTBRaExCNzl5TlVrVFRPdjFEVi9seVV0WWtFanY4bWRtMnE5L01aU2N0TGdhUkdHZTdXUE1aNmJjNTRFc1pvaTYwck9BbU05NVJOVzM0VFQrakVRRGl2WC9DL3VKT2hSTDJIcXhmbHczUUU5N3EzOG9OQk9HcE5KSTNybFVPM3hyZTVjWHVxbFNEMHlIZnREaDdxL2d0VnlrZmtyc0ZCaUxxaGJIa3RUNFVTNnlKdWM2bWNyYWErTURicllkL1FlWHBES1FFWGhWcjZaY0ZTSHhNekJYeHFrbDE0RUNnNFFZS0hHbEdSZWtldjhqUEFPbzQ2dlBETXFzWkNQWmxzaDlDS2xOeUF6UjNYVDArMVdSV3puaUx0ck5ycmV2ZUprN2d2MEw4ZSIsIm1hYyI6IjY2ZWRkMWI4NDNhYjg2Y2JhNThiYmQ0ZmM1MzllODhiYTUxZTA4ZDNlNTE2ZGZkYzIwNzUzYzU5NTdhODc1MGEiLCJ0YWciOiIifQ==
