В Жиздре отключили воду для промывки труб
В районном центре люди ранее рассказывали о плохом качестве воды. Сейчас там занялись промывкой сетей.
Общая протяженность промываемых сетей составляет почти 12 километров, рассказали 19 марта в областном водоканале.
- Промывка уже выполнена на улицах Лермонтова, Достоевского, Брянская, Никитина, Болдина, Жукова, Фокина, Турова, 1-я Привокзальная, переулок Турова, - прокомментировали коммунальщики. - В связи с проведением работ по промывке сегодня в Жиздре временно отсутствует водоснабжение. Приносим извинения за временные неудобства, подача воды будет возобновлена в полном объеме сразу после завершения работ.
