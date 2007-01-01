Власти Калуги рассказали, когда ждать отключения отопления

Дмитрий Ивьев
19.03, 15:13
На улице стабильно светит солнце, а в некоторых домах Калуги батареи более горячие, чем морозной зимой. В соцсетях люди начали спрашивать у чиновников, когда ждать окончания отопительного сезона. Ситуацию в четверг, 19 марта, прокомментировало Управление ЖКХ.

- Решение о завершении отопительного сезона принимает муниципалитет, когда среднесуточная температура за окном держится стабильно выше +8 в течение пяти дней подряд, - говорится в заявлении. - Ключевое слово здесь — среднесуточная. Днём термометр может радовать комфортными +15, но, если ночью около нуля или минус, средняя температура за сутки сильно падает. Метеостанции снимают показания каждые три часа, суммируют их и делят на восемь — именно эта итоговая цифра берётся в расчёт.

Также учитывается прогноз погоды. Если синоптики обещают, что через пару дней снова похолодает, подачу тепла не останавливают. Дело в том, что выключить, а потом заново запустить городскую систему отопления - это огромный и долгий технологический процесс, рассказали в управлении.

Судя по прогнозам синоптиков, в марте отключение отопления калужанам не грозит – по ночам ещё возможны заморозки.

