В Калуге следователи и чиновники обсудили проблемы с жителями Лихуна

Руководитель следственного управления Марк Харламов лично встретился с жителями деревни Лихун в Калуге. На приёме также присутствовали глава города Дмитрий Денисов, руководитель управления капитального строительства Михаил Шубин и следователи по особо важным делам.

Поводом для встречи стало уголовное дело о халатности, которое возбудили из-за плохого состояния дорог и отсутствия коммуникаций в деревне.

На встрече жители рассказали о своих тревогах: их беспокоили сроки строительства дорог, качество проездов и подключение к коммуникациям.

Марк Харламов сообщил, что ситуация находится на контроле. Благодаря совместной работе следователей и властей уже есть результаты: проложен газопровод, который скоро введут в эксплуатацию, построена часть дорог, решаются вопросы с водоснабжением.

Глава следственного управления также рассказал о предварительных итогах расследования уголовного дела и объяснил, какие шаги предпринимаются, чтобы привлечь к ответственности виновных в затягивании работ.

По итогам встречи договорились не прекращать диалог: представители власти, следствия и жители продолжат общаться, чтобы оперативно решать возникающие вопросы.