Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
В Калуге следователи и чиновники обсудили проблемы с жителями Лихуна
В Калуге следователи и чиновники обсудили проблемы с жителями Лихуна

Дмитрий Ивьев
19.03, 12:28
0 389
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Руководитель следственного управления Марк Харламов лично встретился с жителями деревни Лихун в Калуге. На приёме также присутствовали глава города Дмитрий Денисов, руководитель управления капитального строительства Михаил Шубин и следователи по особо важным делам.

Поводом для встречи стало уголовное дело о халатности, которое возбудили из-за плохого состояния дорог и отсутствия коммуникаций в деревне.

На встрече жители рассказали о своих тревогах: их беспокоили сроки строительства дорог, качество проездов и подключение к коммуникациям.

Марк Харламов сообщил, что ситуация находится на контроле. Благодаря совместной работе следователей и властей уже есть результаты: проложен газопровод, который скоро введут в эксплуатацию, построена часть дорог, решаются вопросы с водоснабжением.

Глава следственного управления также рассказал о предварительных итогах расследования уголовного дела и объяснил, какие шаги предпринимаются, чтобы привлечь к ответственности виновных в затягивании работ.

По итогам встречи договорились не прекращать диалог: представители власти, следствия и жители продолжат общаться, чтобы оперативно решать возникающие вопросы.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
недвижимость
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+