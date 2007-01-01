В Думиничском районе женщина избавилась от ошибочного долга за вывоз мусор
В четверг, 19 марта, прокуратура Думиничского района сообщила о проведении проверки по обращению 46-летней местной жительницы.
По данным ведомства, ей начислили долг за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.
— Заявительница со своей семьей жила в квартире, предоставленной предприятием Думиничского района. В 2019 году они переехали и сменили адрес постоянной регистрации. договор социального найма с заявительницей не заключали. В ГП «Калужский региональный экологический оператор» не обновили данные о собственнике квартиры и владельцах лицевого счета. Из-за этого женщине продолжали начислять плату за вывоз мусора, хотя она уже не должна была этого делать. В итоге образовался долг в размере более 30 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.
После вмешательства прокуратура изменения внесла и задолженность аннулировали.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!