Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Думиничском районе женщина избавилась от ошибочного долга за вывоз мусор
Недвижимость и ЖКХ

В Думиничском районе женщина избавилась от ошибочного долга за вывоз мусор

Евгения Родионова
19.03, 09:33
В четверг, 19 марта, прокуратура Думиничского района сообщила о проведении проверки по обращению 46-летней местной жительницы.

По данным ведомства, ей начислили долг за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

— Заявительница со своей семьей жила в квартире, предоставленной предприятием Думиничского района. В 2019 году они переехали и сменили адрес постоянной регистрации. договор социального найма с заявительницей не заключали. В ГП «Калужский региональный экологический оператор» не обновили данные о собственнике квартиры и владельцах лицевого счета. Из-за этого женщине продолжали начислять плату за вывоз мусора, хотя она уже не должна была этого делать. В итоге образовался долг в размере более 30 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.

После вмешательства прокуратура изменения внесла и задолженность аннулировали.

Новости по тегу
общество
