В Людиново суд отменил передачу квартиры местных жителей в собственность города

В среду, 18 марта, Людиновская городская прокуратура сообщила о проведении проверки исполнения жилищного законодательства.

По данным ведомства, в 1994 году один из заводов Людиново передал четырём местным жителям квартиру в долевую собственность.

— В 2021 году орган местного самоуправления включили это жильё в список имущества, которое должно перейти городу. На этом основании Росреестр спокойно переписали квартиру в муниципальную собственность. На протяжении 30 лет жители были собственниками квартиры: проживали, содержали и оплачивали коммунальные услуги, - пояснили в прокуратуре.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием отменить право собственности города на чужую квартиру и вычеркнуть запись из реестра.

Суд встал на сторону жителей.

Прокуратура взяла дело на контроль.