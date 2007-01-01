В Людиново стартовал капитальный ремонт жилых домов
В Людиново стартовал капитальный ремонт жилых домов

Дмитрий Ивьев
17.03, 15:34
Подрядчик приступил к работам на кровлях, сообщил 17 марта глава Людиновского района Геннадий Ананьев.

Сейчас задействованы две бригады на Осипенко и Герцена.

- По адресу Осипенко, 73 демонтировано старое покрытие. Установили стропильную систему, начали монтировать обрешетку. Крыша будет покрыта металлом, - пояснил чиновник. - На Герцена, 23 только начали демонтаж.

В этом году в городе запланирован ремонт кровли еще на десяти домах: Осипенко, 6; Козлова, 2 и 29; Маяковского, 37, 254 и 272; Фокина, 12; Чугунова, 7; Семашко, 9 и Трудовые Резервы, 2/1.

eyJpdiI6IlNhcUE3bEJHMGNTQ0k5a2VSMlNpdGc9PSIsInZhbHVlIjoiRTFMWTdXUVAwU0ZjbmFWT0JJTGNkZDk2TUp2M3NKQW10STI5aXF0ZC93d0NxQndxNzhJVnBVQUx0YXNMZ2d3Vk51bHh0T2RsNTBVdWx6YVdaSSt1TVdadWF5eVhIcUlkOW1PcTR2eG8vaWZhTlhpemNaNXdtaUFqNythZGFRQjVDR3RDV0N5T3c3UVdCdXF2d0tWUWFzcjd4emVlK3RwRFpBMkRzNmQ1VFl2RkZZc0E2dXNndkJ5NGcwWmtYeHZGa0xrSWdFQmRidjNHY2Zrb0YvYTBHcFBqV1ZQT2lCWXNKUU9CalBIeDluUTY5MkhJZk9LRzJ2RlQ5L3JYOWMzYVRwRGxMVWJyOEFmTVdmenJVeWFyOHdjdFkzaXk3bWRrQWtHMGZmT3JxT1lwV1ExMnhaZFlaaDI4TGlPNXlkYWZMNWJRZGxvN29TaWIvTXQyMWx3R3I2TkMvdGtQQ3AvM0hVR3UvNjc5MGhMTjM1azhpTlZvdGp1TE1zWWdRYXhBQXV2WGpHcHZJb1lYVFdxZ3ptazhBZHYxWkp2NU1yekJUamFFMGpkOTQvaXhkckdxRHJyVTZmNTR5SXBPeTdxViIsIm1hYyI6Ijc1ZmZiMmY4ODkwMTE5MmY4YmM1N2UxMWExM2IyOGYxNzJlOWYwMzdjOGRkNmViMTZjNWMzNmExMmU0YzgzODYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImRDTjdTUWtzbEprZEJ6NTNuZGkzWmc9PSIsInZhbHVlIjoiQzV3ejhYdVZSbnFQNGFnL0lJb3ZQT0JEYTQyL2YwRC9FRDVtRG5LYkVHMGNBZTNOUFZJVUdFYmlDa3VhSi9ZdWNZeHI2UUhhUHZGSVNZSnhHeEhNOEtzblRKcTZ4bDhjUlV5SStBZEh3U2Vad2FQbFlRWGwvTjlTbDAybndMMXgyU0VKbzBBekFtK3ZUcjdncjFaM0dTWTErOUN2LzlmWWRPRk1uUGFpVEdacDdaU2ZqUXJpdEM4MTM2Mk03L0pneGhJNEthODR6eHhkK2RvdXY5VVUxVGFsYXEraTVvY2xpdkVJUnZFRm1kdm1LaDE5NHorRkxlaWZtTGJVR0J1d3NwYU91enlzNzBrWU1mT2JNQWpRbWdwZjQyRUlhV2NBemZVdGNUSXJ1UUtwcUprV3VGNzhTbG5DT2NkVkNFL1NBTWpibHhwM0NxbXNyQktqVmVVR2RqT1ArU0wvYVJNMkt5b3QyKzl1VmtSN3Y2U1NtZjRndGRsMkNSR3N5SUtSR1dPeHV0dEFQQmJ3M0N0NGdhNk9TYVNyVWZCT2V4Mk5yY1Vhc293KzIrNXNZRGtpSng2R05KWWRXM1JWRjdJbmxGN2pVd3BnUnhneS8wYUp1THJIZy92OEFoNXNWbWEzd21PTVhsWXNXakFzL2twZlNpdTFwUDlzcW9hMFJXaEVadGFnTXBhZ2dSV1IyWUxaeTczMDdSTGxpRW55OEJzUGZPLzZoQUtDa3VaS2RxdTczNm5JckJVY2I3QzJnbk1kL3RjTDdQWWpXMnN0bm85Q1RPV1VsSmUyVTAwOW83cTl5Y0dlVEZKRGRiU2toRGtETnEwdGlWNis4UWpMMDE5NCIsIm1hYyI6ImJlZmUwYjZhM2NkYjljMTAzYTgyNjZhYzUxMGE2OGMzZGJiNDA4MmY0M2VlZmY5MGJjNmIyZmVhOTdjY2YyODEiLCJ0YWciOiIifQ==
