В Людиново стартовал капитальный ремонт жилых домов
Подрядчик приступил к работам на кровлях, сообщил 17 марта глава Людиновского района Геннадий Ананьев.
Сейчас задействованы две бригады на Осипенко и Герцена.
- По адресу Осипенко, 73 демонтировано старое покрытие. Установили стропильную систему, начали монтировать обрешетку. Крыша будет покрыта металлом, - пояснил чиновник. - На Герцена, 23 только начали демонтаж.
В этом году в городе запланирован ремонт кровли еще на десяти домах: Осипенко, 6; Козлова, 2 и 29; Маяковского, 37, 254 и 272; Фокина, 12; Чугунова, 7; Семашко, 9 и Трудовые Резервы, 2/1.
