В селе Ильинское должностное лицо привлекли к ответственности за нарушение подачи воды
Во вторник, 17 марта, прокуратура Перемышльского района сообщила о привлечении к ответственности должностного лица ресурсоснабжающей организации за нарушение нормативов подачи холодного водоснабжения.
По данным ведомства, в январе из-за аварии на коммунальном объекте жителям села Ильинское прекратили подачу холодного воды свыше установленного нормами срока.
Прокуратура района внесла ресурсоснабжающей организации представление.
Водоснабжение в населённом пункте восстановили. Жителям произвели перерасчёт платы за предоставление коммунальной услуги плохого качества.
Должностное лицо организации привлекли к административной ответственности.
