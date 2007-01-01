В селе Ильинское должностное лицо привлекли к ответственности за нарушение подачи воды
В селе Ильинское должностное лицо привлекли к ответственности за нарушение подачи воды

Евгения Родионова
17.03, 12:30
Во вторник, 17 марта, прокуратура Перемышльского района сообщила о привлечении к ответственности должностного лица ресурсоснабжающей организации за нарушение нормативов подачи холодного водоснабжения.

По данным ведомства, в январе из-за аварии на коммунальном объекте жителям села Ильинское прекратили подачу холодного воды свыше установленного нормами срока.

Прокуратура района внесла ресурсоснабжающей организации представление.

Водоснабжение в населённом пункте восстановили. Жителям произвели перерасчёт платы за предоставление коммунальной услуги плохого качества.

Должностное лицо организации привлекли к административной ответственности.

