Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
В Калуге устроили свалку на улице Тарутинской
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге устроили свалку на улице Тарутинской

Дмитрий Ивьев
17.03, 09:09
0 363
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Проблема возникла в районе дома №189, сообщил 16 марта министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Проход к контейнерам долгое время был завален снегом, поэтому люди бросали пакеты в кучу.

По словам Лежнина, эту свалку коммунальщики уже убрали.

- Информация также передана в городскую управу (собственнику площадки) о необходимости расчистить проход к контейнерной площадке для более удобного выноса мусора, - пояснил министр.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
50%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+