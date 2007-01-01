В Калуге устроили свалку на улице Тарутинской
Проблема возникла в районе дома №189, сообщил 16 марта министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.
Проход к контейнерам долгое время был завален снегом, поэтому люди бросали пакеты в кучу.
По словам Лежнина, эту свалку коммунальщики уже убрали.
- Информация также передана в городскую управу (собственнику площадки) о необходимости расчистить проход к контейнерной площадке для более удобного выноса мусора, - пояснил министр.
