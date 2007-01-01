Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
В деревне Калужской области построят водонапорную башню
В деревне Калужской области построят водонапорную башню

Евгения Родионова
16.03, 17:07
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В субботу, 14 марта, жительница деревни Стайки Хвастовичского муниципального округа Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о строительстве станции водоочистки в деревне.

— Есть ли в планах строительство станции водоочистки в деревне Стайки? - написала горожанка.

— Нашим предприятием на 2026 год запланировано строительство новой водонапорной башни и промывка сетей. В этом году мероприятия по установке станции водоочистки не запланированы из-за уже сформированного и утверждённого перечня объектов на 2026 год. В случае определения дополнительного источника финансирования Предприятие в текущем году готово выступить заказчиком по строительству станции водоочистки. В противном случае указанные работы будут учтены при формировании планов на 2027 год, - пояснили ситуацию в Государственном предприятии «Калугаоблводоканал».

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
1 оценили
0%
100%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+