В деревне Калужской области построят водонапорную башню

В субботу, 14 марта, жительница деревни Стайки Хвастовичского муниципального округа Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о строительстве станции водоочистки в деревне.

— Есть ли в планах строительство станции водоочистки в деревне Стайки? - написала горожанка.

— Нашим предприятием на 2026 год запланировано строительство новой водонапорной башни и промывка сетей. В этом году мероприятия по установке станции водоочистки не запланированы из-за уже сформированного и утверждённого перечня объектов на 2026 год. В случае определения дополнительного источника финансирования Предприятие в текущем году готово выступить заказчиком по строительству станции водоочистки. В противном случае указанные работы будут учтены при формировании планов на 2027 год, - пояснили ситуацию в Государственном предприятии «Калугаоблводоканал».