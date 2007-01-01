Калужские чиновники объяснили, откуда появляются валы снега на улицах
В пятницу, 13 марта, в нашу редакцию обратился читатель с просьбой рассказать о проблеме со снегом на улицах.
— Когда уберут снежные барханы с Грабцевского Шоссе? Под ними с каждой стороны проезжей части погребена полоса для движения, - написал мужчина.
Управление городского хозяйства прокомментировало ситуацию:
— Эти валы - результат расчистки парковок и внутренних территорий коммерческих организаций, расположенных в данном районе. Этот снег будут периодически рыхлить, чтоб быстрей растаял.
