Калужские чиновники объяснили, откуда появляются валы снега на улицах

В пятницу, 13 марта, в нашу редакцию обратился читатель с просьбой рассказать о проблеме со снегом на улицах.

— Когда уберут снежные барханы с Грабцевского Шоссе? Под ними с каждой стороны проезжей части погребена полоса для движения, - написал мужчина.

Управление городского хозяйства прокомментировало ситуацию:

— Эти валы - результат расчистки парковок и внутренних территорий коммерческих организаций, расположенных в данном районе. Этот снег будут периодически рыхлить, чтоб быстрей растаял.