Часть Калуги останется без холодной воды
Ремонтные работы запланированы на среду, 18 марта, сообщили в областном водоканале.
С 9:00 до 18:00 холодную воду отключат по следующим адресам:
- Индустриальный парк с. Росва,
- д. Яглово,
- пос. Воротынск (ул. Луговая, ул. Калужская, ул. Технопарковая).
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - пояснили коммунальщики.
