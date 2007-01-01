В Калуге ищут владельца открытого люка на улице Луначарского
Об этом в воскресенье, 15 марта, написал калужанин в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».
По его словам, возле дома №3 на улице Луначарского открыт люк и нет ограждения.
— Прошу решить вопрос в короткое время. Создать комиссию по ремонту данного люка во главе с городским головой. Чей люк и кто за него отвечает? -интересуется горожанин.
— Завтра специалисты выедут на место для проведения обследования, - уточнили в ГП «Калугаоблводоканал».
