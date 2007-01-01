В Калуге на Тарутинской образовалась свалка
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге на Тарутинской образовалась свалка

Евгения Родионова
16.03, 09:20
Об этом в воскресенье, 15 марта, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, мусор на улице Тарутинской (в сторону Окружной) не вывозили несколько дней.

— Вы считаете это нормально? Мы все платим коммуналку и знаете хочется, чтобы обслуживание соответствовало, руководство КРЭО получает зарплату так пусть уже работать начнут, а то у Вас то зима, то снегопад , теперь какие отговорки? Или у нас всё начинает работать только после жалобы Бастрыкину? Мое терпение когда-нибудь лопнет и все фото уйдут туда, а то в отчётах у нас все отлично, а в реальности бардак и грязь, - рассказала горожанка.

— Вывоз отходов запланирован на завтра, - ответили в Государственном предприятии Калужской области «Калужский региональный экологический оператор».

Новости по тегу
жкх
