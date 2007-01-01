В Калуге улицу Воскресенскую «освободят» от снега
В четверг, 12 марта, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой убрать снег с тротуара на улице Воскресенской.
— Необходимо убрать снег с тротуара по обеим сторонам проезжей части. Нужно вывезти сугробы, ограничивающие видимость на перекрёстках, - написала горожанка.
По словам представителя администрации города Калуги снег по обеим сторонам улицы Воскресенской планируют убрать сегодня-завтра.
