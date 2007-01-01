Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге улицу Воскресенскую «освободят» от снега
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге улицу Воскресенскую «освободят» от снега

Евгения Родионова
13.03, 15:06
0 396
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 12 марта, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой убрать снег с тротуара на улице Воскресенской.

— Необходимо убрать снег с тротуара по обеим сторонам проезжей части. Нужно вывезти сугробы, ограничивающие видимость на перекрёстках, - написала горожанка.

По словам представителя администрации города Калуги снег по обеим сторонам улицы Воскресенской планируют убрать сегодня-завтра.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZxZndnR1FUREQrSHJoRytTUnhiTFE9PSIsInZhbHVlIjoiZjQyWElNMmtPWmpQUTZtU1hVQktCNmhJN05OQU5WK3RyeTF2Q0JnUy9Jdk94d2hLNktoUWErK2kvaGRPRVFTalVzQmtwcnpEcSt2bEdUM0FWZStlZTJGWEJWWnRGcFFZYnhBWTVvVEIxOUx3Um5CdWlyZDBvd2FzY0ZQeTdidlJlRjYwREhjU0wxS1RrVzNWYUVLRjdzbWVkemFOcCtBczFpM0hKSG1QTXhXT2VYVm0xYmlRU05YMkhLODZyOStIc2JUMDVHSEZ5S05EN3owR212T3FLY2dVTjRleGd6TE9MUG1TdWdiWnM0TXYwdTdhZWhIL1FXczUyRmhtTERGcTNEbmNOYVhtOVZMUHFRU2hBOGsrZTRueHhRMlBJMkJaUTh6dEFsUzFGZXJSU0hmRkxsU3pYK2E0SkxLc21zNEQxcm1hL0l4U1RzVm1xUkk4c3FqT2x6NHYrdC9sVDk5ZW91d2xCSkhSWjNmVEU1YzVFR3ZnS3V5UmxucENMdTVkcDYvcVp4RFdhaTQ1c1NNUG1vMTF0QVdobWNQSGxqVEJEZG5KSHRpcU5BUlkzMWg3ajRCMndybGJMZ0dlazZiWSIsIm1hYyI6IjY5NzYwNjFhYjNhNTVlOTJiYThjNmVmYzA4YzhhZmNiOGI5MDMzNWFhYTBjOTY4OTM2ZGUwMGJjODk2NzZlN2EiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjdVa3QrZGdwSnZxWXRJSEdFQ0hUbEE9PSIsInZhbHVlIjoidTJZaVRnRkRtNzFVbUwzQmpTNmRZNVpLMXBnZU9jRE4rSjRNWC9FTWNhUHVLajNlcXpXQjMwMDlxdWIvNzlNTWZRZnk5eGt3Ky9WM1M4akRYWHY4UjNFeWhUTEFMMWlzQlp5dDlJR1RoY2dRMWJqbm9pR2R2VjVDVlpUZ1VWdnpJRnRIeEtTRGs4cElNTnc3ZXY5OHNOMTR2L3pOYk1XWUg4YkMwNXZvOG0wQnltNEJtS2M1MVpydE1RTUtIb1YxZ1NXVEF3dkNRUmJTZHU0V01TKzFrcm9JMzc4Z3I2QVpHOEpiK3ltYVMvSUszRFUwZDFlWFdTQnRRQVkxZ0x4Ky9nNjJVZmxFb0ZHOUFJcVBNNnhDTVo4Q3R3b0ZKdkMrQWZPaUJxNzYrU2FwaFo5eTdZaGo2cUNibzErMUd6RGhMOEw0bTNEalhsWXFucHRyYXVmRStzd212MnVwdTg4TFdJcXJKYzFVSGpweDA3R0J4UjFnQkpoa3NwT3RCU2FwZUQ0c044c0J5ZHRYWXdmUlEvdmNmVGZZbzg0S2NXVkZYckFJQ0RqSzBqK09ia2xISTB0ZWJDazRZTlY1Nm9vY0pqVFJBT29xWEVlWlNQazk2Y1RzUzBUWUFCUWFpQUQwWGFIeUhnNXpOeG95aUlXcnpZRUR0SFhsU0svQlRlci9wZzRVZXdjYjc1Q2YwdWJyOW8reTVDZGVubGpLUG5qZ01zeVRKRmZheFJwUFF1V1NIaWNKZDY2Wk13VG8rY3dteFlPY21maWdRbHZpMGFPWWNYL3hkVE9TNVBtZWQwSk5UUEU1UURPdHZQaUFhWGFLaGRGRHZvSjdZUXpmdnYzVCIsIm1hYyI6IjBhMGU5ODE4ZDY1OWY2YjMxZWFjMTVhYmVmYTdjNjQ1OTMxNmVmOGViYmJkYTI0NTg4ODA3MWEyYmUwOWI1YzQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+