В Калуге улицу Воскресенскую «освободят» от снега

В четверг, 12 марта, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой убрать снег с тротуара на улице Воскресенской.

— Необходимо убрать снег с тротуара по обеим сторонам проезжей части. Нужно вывезти сугробы, ограничивающие видимость на перекрёстках, - написала горожанка.

По словам представителя администрации города Калуги снег по обеим сторонам улицы Воскресенской планируют убрать сегодня-завтра.