Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Калужские чиновники объяснили причины роста оплаты отопления
Недвижимость и ЖКХ

Калужские чиновники объяснили причины роста оплаты отопления

Евгения Родионова
13.03, 12:17
2 1043
В четверг, 12 марта, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о росте тарифов за отопление.

— Скажите, пожалуйста, повышение тарифа за отопление на 28% это нормально? Управляющая компания трубки не берёт, - написала женщина.

Министерство конкурентной политики Калужской области прокомментировали ситуацию:

— С 1 января 2026 года действительно произошел небольшой рост тарифов на тепловую энергию (1,7 %) в связи с изменением налога на добавленную стоимость с 20 % до 22 %. Изменение размера ежемесячной оплаты за отопление возможно в домах с приборами учёта (индивидуальными или общедомовыми), где расчёт платы за отопление напрямую зависит от фактического потребления тепловой энергии, которое фиксируется счётчиками. Для проверки правильности начисления вы всегда можете обратиться в ГЖИ через сайт.

