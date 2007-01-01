В Калуге отключат воду на улице Горького

В пятницу, 13 марта, запланированы аварийно-ремонтные работы, сообщили в областном водоканале.

С 9:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах с 65 по 90 на улице Горького.

- Социально-значимые объекты, попадающие под перекрытие, предупреждены, - прокомментировали в водоканале. - После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде.