Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отключат воду на улице Горького

Дмитрий Ивьев
12.03, 16:17
0 293
В пятницу, 13 марта, запланированы аварийно-ремонтные работы, сообщили в областном водоканале.

С 9:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах с 65 по 90 на улице Горького.

- Социально-значимые объекты, попадающие под перекрытие, предупреждены, - прокомментировали в водоканале. - После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде.

