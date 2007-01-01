Обнинск
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге заливает квартиры на улице Горького
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге заливает квартиры на улице Горького

Дмитрий Ивьев
12.03, 13:46
0 305
На минувших выходных в доме просела крыша.

Местная жительница на странице губернатора сообщила, что проблема возникла в доме №56, где находится паспортный стол.

- Из-за наледи снега обвалилась крыша в воскресенье, уже заливает квартиры, - рассказала она. - Пока верхние, но так и до архива дойдет. Помогите, пожалуйста, ускорить работу по починке крыши. Пока никто даже не начинал. В максе не отвечают ни ГЖИ, ни УК. Очень хочется понимать, за чей счёт ремонт крыши и как скоро он вообще начнется.

Городские власти пока не комментировали ситуацию.

