В Калужской области капремонт пройдет в 346 домах

Такие планы на 2026 год назвал во вторник, 10 марта, министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

На совещании в Минстрое обсуждали реализацию нацпроектов «Инфраструктура для жизни» и «Формирование комфортной городской среды».

- Фондом капитального ремонта в 2026 году в регионе запланировано проведение 588 строительно-монтажных работ в 346 многоквартирных домах. На сегодняшний день завершены работы по 12 объектам: отремонтированы 7 крыш, 2 фасада и 1 отмостка, - пояснил министр.

В настоящее время в работе находятся 11 объектов: 5 скатных крыш, 1 фасад и 5 систем электроснабжения.

Сейчас более 60% работ законтрактовано, по остальным проводятся аукционы по определению подрядных организаций.