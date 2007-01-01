Обнинск
Недвижимость и ЖКХ В Калужской области капремонт пройдет в 346 домах
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области капремонт пройдет в 346 домах

Дмитрий Ивьев
10.03, 14:40
0 203
Такие планы на 2026 год назвал во вторник, 10 марта, министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

На совещании в Минстрое обсуждали реализацию нацпроектов «Инфраструктура для жизни» и «Формирование комфортной городской среды».

- Фондом капитального ремонта в 2026 году в регионе запланировано проведение 588 строительно-монтажных работ в 346 многоквартирных домах. На сегодняшний день завершены работы по 12 объектам: отремонтированы 7 крыш, 2 фасада и 1 отмостка, - пояснил министр.

В настоящее время в работе находятся 11 объектов: 5 скатных крыш, 1 фасад и 5 систем электроснабжения.

Сейчас более 60% работ законтрактовано, по остальным проводятся аукционы по определению подрядных организаций.

