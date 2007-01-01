Коммунальная авария в Калужской области снизила напор воды
Проблемы возникли в поселке Еленский Хвастовичского района, сообщили 10 марта в прокуратуре региона.
- В связи с коммунальной аварией снижено давление в системе холодного водоснабжения, питающей жилые дома и социальные объекты, - пояснили в ведомстве.
Сейчас проводятся ремонтно-восстановительные работы.
