Коммунальная авария в Калужской области снизила напор воды

Дмитрий Ивьев
10.03, 16:39
Читайте KP40.RU:
Проблемы возникли в поселке Еленский Хвастовичского района, сообщили 10 марта в прокуратуре региона.

- В связи с коммунальной аварией снижено давление в системе холодного водоснабжения, питающей жилые дома и социальные объекты, - пояснили в ведомстве.

Сейчас проводятся ремонтно-восстановительные работы.

