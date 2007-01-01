Обнинск
+7...+8 °С
Недвижимость и ЖКХ

В Людиново отключат электричество

Дмитрий Ивьев
10.03, 10:33
0 261
О проблемах с электроснабжением во вторник, 10 марта, сообщили в администрации района.

- Сегодня в связи с плановыми работами будет временно отключено электричество на улицах Мичурина, Свердлова и Киреева, - прокомментировали в администрации.

Работы ориентировочно займут около двух часов.

