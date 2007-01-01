В Людиново отключат электричество
В Людиново отключат электричество
О проблемах с электроснабжением во вторник, 10 марта, сообщили в администрации района.
- Сегодня в связи с плановыми работами будет временно отключено электричество на улицах Мичурина, Свердлова и Киреева, - прокомментировали в администрации.
Работы ориентировочно займут около двух часов.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь