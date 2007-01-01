Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Опасный дом закрыли в Калужской области
Недвижимость и ЖКХ

Опасный дом закрыли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
10.03, 09:40
0 188
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

После вмешательства прокуратуры ограничен доступ к потенциально опасному объекту в деревне Якимово Кировского района.

- Указанный объект длительное время не используется, при этом свободный доступ к нему не ограничен, что создает опасность для граждан, - пояснили 10 марта в ведомстве. - В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой в адрес собственника здания внесено представление.

На данный момент здание закрыли.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
недвижимость
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IitieVRYWmIyUEkwU3ArWmVyNUhmblE9PSIsInZhbHVlIjoia3hBOWI2Y3Uvd1IxdTAvV3oraGpiWStISXJ5MThyYkVUK24yWkljRXJuUmdXQlJKMnorUU9WMmh3Q1lxQkxva2ZzMnJVeFlqWmhQTjUzd25BeXJEM2J1TGFLT0xZcWtWSVpybm5PODQzQVN2bUdjVnY4VVNxV0xjWkNHM3hUVXJNd0l2dThETVhyV2VoTW5hVHBjeE1qbk9PbkVkNGwzWUs0MzR5MllMaW16NjFKcjhoZi85Q0pkYjlxNGZMZkpRa0lmQTkwaDBlK3dLQzR1TEFIdjcxVzFkT0NYL1lZZVhuSmp1aE5iWGNxRytTcGtVNkhtd1lVNFZ4UnNrQVZSZW9kRTdST0pwMkZtSVU4SHEzNVloWmpLODF1SDJvcFl2YTVQSGVTc3JDa0ZNbHM1VjlJTlg2NGhiSlRWdFQ5alk0M00xamVVREdwV1dDeCtzV1ZZOWJRNG5oc0w3LzVkd1IvZTR2QnMvYldLMmFmSGpzaEVqaWd2aThIblF3YzFIR0sxcWh1Qy9yVWljUm9rOGxZZFFMRVI1NFpjUmpCbkVWOXA4Y0prL2FLNlZZaXFEenlGQzRRR2lyb3NUUlMxOSIsIm1hYyI6ImRmOGI1ZTQyYmNiOTg5Y2JjNTUxZjE1N2U1NDc5N2ZjY2FhNDE4OTk2ODViYTgzZjQzYTI3NzllNzRkOWVhMjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjQrV2ZiUnhRdlRNaDkxVEI3MzE3ZVE9PSIsInZhbHVlIjoiK2pwbGE1SmExUnN6R21sc0RRVXB4dVQ2Vjh6cTd4OGxidHFTanIwckowR1NYbnlZWGltRDU2UGd4SjgwMVZjSktLVXZZVVo0aFZCT1UvMVhQSjNtSkpheEoxVE5jQWZjY0REYVZ4TjRIdDE4cEcrNmNpSXdua1hyMGwrS0o4cU9WRkdwNkxXUEZ6VHZjL0pzYWRXcGlqay9lZDFMcno3aU1wMFdTWThyUWRrdjNkR3NXRUlkRHg1VmF3MFJKUkg3Sks2cE1vb1lUc080b3dvQzI4aEtlUUJqSm1aZG0ya0lTNHhCOVUrcEpuRnlpeGl5Y1YzU2cvWTRCSkN5RDdVMms2Tm5hcE85aDN3Wlc0MTdIZHdlMytVVVhZSkV4VjFkemNEeGhhZ21hNjEwaXdnNmlNaERMVUhIU1U0VkhWTXpWUHdsa0UxQUJiSXZvUkRhaDhpSzJKSHF2SUNIQjNidVl4ZWNuSVNxaUsxR1VoaEhuRWhyQkVzZ2VoelphYllrRFJCQVBKMnRrbEFSTHZ3VGFBbHcySmlVMkp1MXRXYm1HL0lkZGdBeWVlRHhSSFBhV2t2MVMwTCt0YUFWakhpdkQ3V05oYWZtRGtBL0ZFRGVVbU9TVVp6OHZzL2xYTWQrdlhqNHN6NGJqY2UrbW1idk16TmhmK3hkUUc4a0NMaHY5VjgwVlkvZXJyUW4vMURLUEUySkdUU01SVW9ERXN1b0lqeVJHMmJlOE02eGszekE2Mit4UkY1UHpudUtaU2cwREk3ZHNoL25mNis4Sy9iMEVKMWhtY2RlZ2lPOW1JNVh4ZEgzNCttSmpSdDlIRlA2L1IrdWJ0QWRZZGVIRVkzZSIsIm1hYyI6IjJmY2YzY2JhMmFmZjNmNmI1YmIxMDdhNzNiMTZlMmQwNDk2YTRhOTg3ZGIxNzMzYTliOTkzNGJjYzhlMDQ2YzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+