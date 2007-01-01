Опасный дом закрыли в Калужской области
После вмешательства прокуратуры ограничен доступ к потенциально опасному объекту в деревне Якимово Кировского района.
- Указанный объект длительное время не используется, при этом свободный доступ к нему не ограничен, что создает опасность для граждан, - пояснили 10 марта в ведомстве. - В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой в адрес собственника здания внесено представление.
На данный момент здание закрыли.
