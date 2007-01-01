Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области построят 1500 километров газовых сетей

Дмитрий Ивьев
10.03, 10:27
Эту предусмотрено программой до 2030 года.

- В регионе предстоит построить еще 1500 километров газовых сетей. Газ придёт более чем в 12 тысяч домовладений, - рассказал 10 марта губернатор Владислав Шапша. - В том числе уже в этом году создадим техническую возможность газификации для жителей 53 населенных пунктов.

Он напомнил, что уровень газификации нашего региона существенно выше, чем в среднем по стране и составляет более 81,8 %.

За последние 5 лет построили свыше 1000 км газопроводов. Газ впервые пришёл в 165 населённых пунктов. Выполнили реконструкция четырех газораспределительных станций.

- По социальной догазификации голубое топливо подано в 16,5 тысяч домов. По темпам этой работы занимаем 3 место в стране, - отметил Шапша. - Особое внимание уделяем поддержке льготников, в том числе участников СВО и их семей. Около 1300 человек получили областную выплату на приобретение и установку оборудования. Результаты хорошие. Темпы высокие. Поставил задачу муниципальным командам плотнее работать с жителями. Информирование, помощь в подготовке заявок. Дальнейшие результаты во многом зависят, как организована работа на местах.

