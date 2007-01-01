Обнинск
Калужскую область отметили среди лидеров по строительству жилья
Недвижимость и ЖКХ

Калужскую область отметили среди лидеров по строительству жилья

Дмитрий Ивьев
10.03, 07:00
0 219
Калужская область вошла в число лучших регионов России по вводу недвижимости. Об этом рассказал 9 марта губернатор Владислав Шапша, сославшись на доклад вице-премьера Марата Хуснуллина Президенту Владимиру Путину.

На заседании правительства регионы ранжировали по набору показателей. Один из главных — сколько жилья и нежилых объектов удалось сдать. По этому параметру Калужская область оказалась в лидерах.

Только за 2025 год в регионе ввели в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья. Высокие темпы строительства сохраняются уже несколько лет: за последние пять лет около 60 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия.

Сейчас в области активно применяют подход комплексного развития территорий. Таких площадок уже 23, и их потенциал позволяет построить ещё почти 5 тысяч квадратных метров жилья. Параллельно в регионе строят и социальные объекты. В этом году в приоритете — физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Козельске, а также новые больницы в Людиново и Козельске.

Эти вопросы недавно обсуждали на заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию. Губернатор напомнил, что всё это — часть национального проекта «Инфраструктура для жизни».

