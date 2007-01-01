В Калуге снег на крыше угрожает пешеходам

Снежная глыба медленно сползает на тротуар в районе дома №6 на улице Чижевского.

Фото 9 марта прислала наша читательница.

- С середины февраля наблюдаю, как медленно ползёт глыба по крыше, - отметила калужанка. - Здание невысокое, вполне можно достать лопатой с высоты человеческого роста. Что останавливает того, кто отвечает за здание, очистить крышу?

На этой неделе в Калуге потеплеет до +12. Есть риск, что с крыш упадёт всё, что там ещё лежит. Будьте аккуратны!