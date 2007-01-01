Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге снег на крыше угрожает пешеходам
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге снег на крыше угрожает пешеходам

Дмитрий Ивьев
10.03, 09:05
1 611
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Снежная глыба медленно сползает на тротуар в районе дома №6 на улице Чижевского.

Фото 9 марта прислала наша читательница.

- С середины февраля наблюдаю, как медленно ползёт глыба по крыше, - отметила калужанка. - Здание невысокое, вполне можно достать лопатой с высоты человеческого роста. Что останавливает того, кто отвечает за здание, очистить крышу?

На этой неделе в Калуге потеплеет до +12. Есть риск, что с крыш упадёт всё, что там ещё лежит. Будьте аккуратны!

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
снег
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
25%
0%
50%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imwwc1JlcmwrekdNazIxNWhMR0JpQnc9PSIsInZhbHVlIjoiNkMyc3Uwb1IrTGtRWjdIWUplUjZCTzZ2VW5tWWNldTFwUHdZQWp3NTNyL0dXVFJPRXByMGEwYWJMUHhHUW5ONDRVTi9tZzRCeDFyOUFleHVqTmNkWUphOVFyN3Q1dEdxRG8xU2YySWtITW9qaU0zM01EMlhEdzZaWmNob2h3TGJuYjhvOWJlWHB3Mnl2WkVGZFBHSG5pajNrN2RzcnlramJzMGV4QTFLaWRjQjIrTm5Wd0V2a0xYWHFrOE5qMW8wOGF6RXVRWlpWc2RVSWduVFFLcmd4SmJPa0RXaVNLbHNxUzlyL3FSR0d5T1lvWjhnMHlVSzdtRDhQbHE2cVNaM253dWZJTTBPRW9hTm9xTlpjRE4vbHZWcE9lNTBZWUJhUzI1c2N0N3VEeE9qaElaekJKK29qZUN1QVNNbmd2NklXWlJ6ejdCMGg2T2xrK2MwYmtwV1JnbkN1dmVNR2xBL2xyS3FQOHlHZ1ArdmZQa3ZTek9OdnUvQW5JMzJyK3RuLzM3TkZFNHBqazZYdEpQSkJIWEdxQUQzWmZuZiszOFc3OTk2Z1VzQ2xLamVlVlZOZUNwaUppNUNvWjRGSWErRiIsIm1hYyI6IjU2OTJmODU5ZDYwOGM3YjMwNmE5ZWI1ZGE5ZGU4NTYxNWEzY2UxNzJjYzVjNTMwOGZhMDgyNGM5ZmY3NTgzZjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IndIVWpoVC9nVmN6dUVwUThSSkVocnc9PSIsInZhbHVlIjoiQWVtRzdFVDNOQWRhczZaV0ZxTkJWcm9pT3VoTWQzYmEzMVVtZDVhYUN6ekpWWEJ2OVBNcE16Rm5jWHJVVU5ubDZwWmJjeklSbHh3aE5LUVZXcUhRZXlBaWJZaTR3eFNxRGI4clBkdEtrWWw4OTNKQ1NheTBKamt1OFFGWllQQk1BMGdkNGxvZ3VPWGRKWDZqMWQvVk9ieXROZmt0Vm1YN1pFOTBFNGFMMDNXM3drQTZWNG5MdHdqR29EdUIyRDVWQXJ3NWtZd1JVMW9nWGJsVkN4aE5vMVhRWjhsajJCVHdKR3pnN1FFdVkxUFJWQWVJaWlvaEdIdTdkbk1ZclZvWmt2NUJySWR0NDBHdHVvVVRaUlU2VHJEaUFkeDFJOWhscWhXcFNVYlVlUGFWaXFicHQ4ZG8wV21qY3FmdUJYOWw4cGEyUGR0dHh1ZkhTOVNpZzdaQlRCRjNuME9GMWQ4c3ZERGRhR1VFUGNlZWJNcUVTTFYyK3Ntc2RFMGJBait4WStSQVJXaTB6eWZUSi9Rd0N0NUg1a1J1S1JwTzR2T1gwS2Vsa0w1SEQxUFBKeitjL3grTXNxV2tBL21DVGNpT0xDdFg5Q0RlVFBTd1hFUzR3OEI1OEYxckVKdG4wQ21IVERzTzEySGtRN2ZWZHhhc2tKZ2JHRzF2Si9LTjFjY1piTGQ3Y3ZxMmZoNjlYTXlNVU1FcXAvNmVOaGZlU09ZeG5rNENUQlBvZlB1VFkvdDRxejNWVWJZT0liY0czaWR4OHBaTDhmcjNIOXlTYUYyMUZIV0V6U2RFWWxhTDZPM2ZObHlwcU9Ra3p2aEsxb29ac2VKUEZ6YUtncyt5R2Q0VCIsIm1hYyI6IjVjM2E3ZDVmN2UyYjczYjY3NTk0YTdmMGZjNDJjMDM0MTlkMzU0YTE4NmJiOWFlN2JhNGZkZjJjYTVhOWUzNzAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+