В Калуге снег на крыше угрожает пешеходам
Снежная глыба медленно сползает на тротуар в районе дома №6 на улице Чижевского.
Фото 9 марта прислала наша читательница.
- С середины февраля наблюдаю, как медленно ползёт глыба по крыше, - отметила калужанка. - Здание невысокое, вполне можно достать лопатой с высоты человеческого роста. Что останавливает того, кто отвечает за здание, очистить крышу?
На этой неделе в Калуге потеплеет до +12. Есть риск, что с крыш упадёт всё, что там ещё лежит. Будьте аккуратны!
