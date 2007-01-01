В Калуге выросла плата за отопление

Наша читательница рассказала на выходных, что в квитанции за февраль сумма за отопление выше, чем была в холодном январе.

- Кубяка, ул.Кибальчича 1. Пришла квитанция, сумма за отопление больше, чем в прошлом месяце, - пояснила калужанка. - За январь заплатили 5400, за февраль выставили 5800. При том, что в январе были морозы, топили сильно, батареи были горячие. В феврале батареи были уже просто теплые. И дней меньше в феврале. Недоумение у всех.

Власти Калуги пока не комментировали ситуацию. Но недавно коммунальщики Обнинска поясняли, почему в феврале придется платить за отопление больше:

- В январе (за платежный период) среднесуточная температура составляла -9,3 градуса. В феврале -9,9 градуса. Поэтому плата за отопление за февраль в квитанции будет немного выше, чем за январь.