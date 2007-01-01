Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге разрушается старая архитектура
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге разрушается старая архитектура

Евгения Родионова
08.03, 19:04
0 241
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил нам калужанин через сообщения обратной связи.

По его словам, утром, 6 марта, в доме №46 на улице Московской снег сошёл с крыши.

— Повреждены газоходы печного отопления, дом отключен от газа, отопления тоже нет. Также в местах разрушения газоходов теперь расположены сквозные отверстия, в которые будет стекать вода и падать снег, вызывая в квартирах затопление и плесень с порчей имущества проживающих. С 15 февраля по горячей линии ГЖИ я требовал несколько раз обязать УК «СИРИУС» почистить крышу, подавал заявки как в УК, так и в ГЖИ, но ничего сделано не было, - рассказал о проблеме мужчина.

— Старая архитектура нашего города постепенно уничтожается от такого варварского отношения, дом 1890 года, является объектом культурного наследия, поэтому требует ухода, а не планомерного разрушения, - добавил горожанин.

Мы попросили министерство строительства и ЖХК Калужской области прокомментировать ситуацию.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
недвижимость жкх
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InlSRmlwQmQ4WEg1YXhIb1FGTGc5aUE9PSIsInZhbHVlIjoiUDN4MXBmYzdqRmNndXFDb3lua3preGF6UzFpQ2ZkeGtVWHJnK1NyalJURlBMQmZWVTBsQWlHL0M5UUdMRHFDTHFtYSs4RzVZSTNhOGp1NnBvZU5zSmR3UW5DSnExSUhTajh6Q2xXalJTVG1tR3hFKzVtQmlWbU5rcWRYcG1jSjRiSm03L2puTGtxKytSdWxKVXRWSFhENVJQTHpUaTFkNHQ1Z0R5VVNLQ0d0TzlMUTIrRkZpby8vczI2TnBoYW9LWUhBOUdZVmpwVTJnSVcwRllSaTBiVWVwOG9NbzhqREVUaWV3aFh2Z3o5bFBRQ21Cdk1DdDNzQjhSODNTMHJBZFhQSmQrSG1OUzBRV2JOTlgzMkZxeFJudjlpZEVhU2JFSUFyRHl5K01DUENnSWUwTGE1Z1N3Z1NMZHlpWm9Cd3Q4VzBRZnYwRzI3TTNUbXlGOTdYSzZtTFhqR0lnOEk2cUNtbkRJVEFoWVNQSENaMGVEenlCem93b2NvMzRYRmZaOG9hKzJuQzRwQTRoN3RDOCs5M3ZiR2lvUHBHZG9FRU54alhqZ3RGaFkwbEx3c2dwV0xnQkM2bDNZY3RXcS9sUSIsIm1hYyI6IjU0ZjdiNzI3YzhkNDIzZjQ1NWQzMzNiZjRjMjk0YTI4NGY0Y2E0MDU1YWY0Zjk1MWY5MmNiNzBiNTA4YWNhZjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImVwZlkzdnBYenpsbEc0TmRkZ0UwSVE9PSIsInZhbHVlIjoiMHA4a21iaDdGV1ZpbzkwSDAxWU4yV1o4YkRrN3pXODAxSDl0ZkJxWk9oZEVXNnpoTS91QkZ2Z1dLdnVET0htQlorUVdtdHBjSng0akprZFE4Wi9qSGZXUEJleW5XbVJueVlWckdsOHY4OUFSU2p0dmliVkFjZFVZUnRUNDJ3czJETEd2TTlIVXVVK3BtcDlJV2hWTWRtV2FHc2dCODljS1BTbnEyQWpldU1iTXZZREMrZm5UQnBzc2ozSzJ2L0ZEaE1YTUFGRlJZaVYzdEl6M1NOS2lFZGFtN1Z1R0FRb1J5QUdBd3dGWjFWV2FUR2s0QUNjQWNMelV4b3ZyUUg1Q3pKMFc3bnQrenRtTFRBcFhiUjY5UjVsN09zWlM2MTBDVnJyN1NCN3F0QWJERmFDYnJ2eVJCc2NmWGxna3F0d09DakxVczlkNEUrRnlwUDFIbytEQS9iL3gwaFRvb1U5dHRmUVJ1R2drTnU4ZXpFV1EzOW1vL0Z5NHAxc3lCU0R1TXU0bGxvaDJLSEk4VGoweWFvMnRLeGx0VENIT2w4WW1neGdNMUlEWUY3TC96djFscU5oK2haUjlobEF4OEU3dHBmQmFKZjVVN3Vha1ljOHNESU9BRUtKcGN2My94dytYenUrQXcxTVFPZlZ1TkE1dEJzMHFtcHI3OGVBcTlQNTRISkZtdEpzalFWblFkZEUrYzJyMk11ejVvY2p0Z1g0TFR6ZGJzQ1hOUzhMTG5nNXBMSnpmeXEzSE1Db2VhbnRhZjFjVUsxZ25zb2JuS1NmbFRaR3V5MGJoYkhVdmpmMml4K0h6d21Fb0EwaUxLbFRZR0gzMzdGdmM2S0xKZmZmQyIsIm1hYyI6ImYxMmVlZDI5YzJkYjAzNjhjY2ZhNWI2ZWE5ZjdiYWNiZjI1YTE4ZjcwOTExMDRjY2JlNjUwZGRjZmI3YTczMDkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+