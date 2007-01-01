В Калуге разрушается старая архитектура

Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил нам калужанин через сообщения обратной связи.

По его словам, утром, 6 марта, в доме №46 на улице Московской снег сошёл с крыши.

— Повреждены газоходы печного отопления, дом отключен от газа, отопления тоже нет. Также в местах разрушения газоходов теперь расположены сквозные отверстия, в которые будет стекать вода и падать снег, вызывая в квартирах затопление и плесень с порчей имущества проживающих. С 15 февраля по горячей линии ГЖИ я требовал несколько раз обязать УК «СИРИУС» почистить крышу, подавал заявки как в УК, так и в ГЖИ, но ничего сделано не было, - рассказал о проблеме мужчина.

— Старая архитектура нашего города постепенно уничтожается от такого варварского отношения, дом 1890 года, является объектом культурного наследия, поэтому требует ухода, а не планомерного разрушения, - добавил горожанин.

Мы попросили министерство строительства и ЖХК Калужской области прокомментировать ситуацию.