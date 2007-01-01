Обнинск
-1...0 °С
Недвижимость и ЖКХ

В Воротынске отремонтировали часть крыши общежития

Евгения Родионова
06.03, 12:33
В пятницу, 6 марта, прокуратура Бабынинского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства по содержанию муниципального имущества.

По данным ведомства, после обильных снегопадов обрушилась часть крыши здания общежития в посёлке Воротынск.

Прокуратура района района внесла представление в орган местного самоуправления.

Крышу отремонтировали.

