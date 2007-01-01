В Воротынске отремонтировали часть крыши общежития
В пятницу, 6 марта, прокуратура Бабынинского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства по содержанию муниципального имущества.
По данным ведомства, после обильных снегопадов обрушилась часть крыши здания общежития в посёлке Воротынск.
Прокуратура района района внесла представление в орган местного самоуправления.
Крышу отремонтировали.
