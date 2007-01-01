В Калуге нового собственника развалившейся усадьбы оштрафовали на 250 тысяч
Нарушение выявлено в доме №42/41 на улице Баумана, сообщил в пятницу, 6 марта, начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.
- Собственник федерального объекта культурного наследия «Усадьба, XVIII-XIX вв.» проводил незаконные работы, которые привели к повреждению предмета охраны памятника, - пояснил чиновник. - Калужский районный суд привлек нарушителя к административной ответственности.
Владельца недвижимости оштрафовали на 250 тысяч рублей.
