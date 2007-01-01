Обнинск
В Калуге нового собственника развалившейся усадьбы оштрафовали на 250 тысяч

Дмитрий Ивьев
06.03, 09:35
Нарушение выявлено в доме №42/41 на улице Баумана, сообщил в пятницу, 6 марта, начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

- Собственник федерального объекта культурного наследия «Усадьба, XVIII-XIX вв.» проводил незаконные работы, которые привели к повреждению предмета охраны памятника, - пояснил чиновник. - Калужский районный суд привлек нарушителя к административной ответственности.

Владельца недвижимости оштрафовали на 250 тысяч рублей.

