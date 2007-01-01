Обнинск
-1...0 °С
В Боровском районе ищут способы решить проблемы с водой и канализацией
Недвижимость и ЖКХ

В Боровском районе ищут способы решить проблемы с водой и канализацией

Дмитрий Ивьев
06.03, 07:28
Глава Боровского района Николай Калиничев признаёт: жалобы на аварии с водой и канализацией — одни из самых частых от жителей. Коммунальные сети в округе, как и во многих местах России, сильно изношены.

В четверг, 5 марта, глава района вместе с депутатами встретился с руководителем «Калугаоблводоканала» Юрием Петрушиным.

Подробно обсудили ситуацию в Балабаново. Депутаты рассказали о тревожных сигналах с улиц Коммунальной, Победы и Фабричной — жителей беспокоит состояние канализации. Похожие проблемы есть в Кабицино и Ермолино. По Боровску говорили о подтоплениях на улице Некрасова, работе канализационных насосных станций и о том, как не допускать попадания промышленных стоков в общие сети. Отдельно затронули инвестиционную программу: важно, чтобы капитальный ремонт сетей шёл по плану, без задержек.

Не обошли и кадровый вопрос: найти хороших слесарей и мастеров сейчас очень сложно. Не хватает и специальной техники — например, машин для промывки каналов, которые необходимы для профилактики засоров.

Стороны договорились о конкретных шагах. Район готов участвовать в софинансировании работ, но подходить к этому ответственно, чтобы каждый рубль шёл на дело. Успешный опыт уже есть: станции обезжелезивания в городах и сёлах округа, водовод на улице Дзержинского в Балабаново и другие объекты были построены именно благодаря совместной работе.

