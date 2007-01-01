Калужская область вошла в число регионов-лидеров по строительству жилья

Калужская область показала отличные результаты в жилищном строительстве и вошла в число лучших регионов страны. Об этом вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин доложил президенту Владимиру Путину.

Всего 21 регион России в прошлом году превысил средние показатели по вводу жилья — и Калужская область в их числе.

За последние пять лет в регионе построили 5,7 миллиона квадратных метров жилья. Благодаря этому около 60 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия — переехать в новые квартиры или дома.

Только за прошлый год в области ввели в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья — это и многоквартирные дома, и индивидуальные постройки. По итогам 2025 года Калужская область заняла пятое место в Центральном федеральном округе по общему объёму строительства и третье — если считать на душу населения.