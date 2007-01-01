Жители дома в Калуге просят поменять канализационные трубы
Проблемы наблюдаются в доме №52 на улице Хрустальной.
Этот вопрос 5 марта обсуждался на личном приеме, который провёл глава города Дмитрий Денисов.
- По решению суда за последние годы город уже капитально отремонтировал здесь системы центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, - заявил он. - Чтобы полностью выполнить все работы, требуются значительные средства, а бюджетные возможности ограничены. Тем не менее, будем стараться сдвинуть сроки и приблизить решение вопроса.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь