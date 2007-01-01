Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Жители дома в Калуге просят поменять канализационные трубы
Недвижимость и ЖКХ

Жители дома в Калуге просят поменять канализационные трубы

Дмитрий Ивьев
05.03, 15:00
0 130
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Проблемы наблюдаются в доме №52 на улице Хрустальной.

Этот вопрос 5 марта обсуждался на личном приеме, который провёл глава города Дмитрий Денисов.

- По решению суда за последние годы город уже капитально отремонтировал здесь системы центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, - заявил он. - Чтобы полностью выполнить все работы, требуются значительные средства, а бюджетные возможности ограничены. Тем не менее, будем стараться сдвинуть сроки и приблизить решение вопроса.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpTVmd5N0tKREc5TnFPWHh4OHhvb0E9PSIsInZhbHVlIjoiTHBqQVhXMFdwb0pvdlFVQVU5TmJpTzZQejJxY3krZXVyUmFLZENRMEROY3FxbkF2M1JUUUVja0tpcHI5RXQzSm51NEM1bDNMQ3hiL1VnN085OXN4YkNNQ2RQdkVWRXhMbW1wM0xYNE9BalRsbUZOaTZqZmhwbGQ1aENlK0VCRlYxSGJkVTlWM2hRajFwWFdVMmhoREltb2g3K09qZHYyeXFYQzN6S0pyZ3ZHT0Z3WWtnZFBzenNCOXJlNEFaQ0IvWFBXM0pnOEpFTW5tZGlvQk45a0lTVDBMKzBiZUs2VnFlb3cvRktISG9TWTZzMzd4b3JLL3lqRTQ2bVpzeEIvNVdPeEFSbXhqemV6amNjQTB3cWsxb3NNUzROZmRwSGVIODN0RGhKTG9zNlczQy9yM2pVeXBqWDRSRVpXak9ic04zaVVkanE1aDAwb1Blb21mTVIyUUxOTGI3VkRrU2ZBZVBOTExwTmFKRmx6ajhLOXRQTXlJTER2d1JKblFJaDZSbWVsVjRWY2VrSHJZb2k3YW1rMnZmRnU5dnl1eDBnN1RCWXk5Z1VMQzN0Z2FwTXdhQk1kNHJVdGRHTGZ1cU5DNiIsIm1hYyI6IjAxNjdhYzM4Yjc0OGE2Yjk5ODlmMzkxMTc3N2RjYjEyOTFlMTljYmRjM2ZhYzk4NDA4YmRkMTI0ZjdmYmI4OWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlUvVThaMkE3eGZiYjVTNThwbTdnWmc9PSIsInZhbHVlIjoiRDA3YTN2MnFHbjY0U1BzTW00d29hSnh4cUh3Yk54dUMyMTNiYm9BSE5ROUpuaTlIYThySU1VaVJucHR1aGNZNmI0RXV3MFo4RXUrV1Q1QWk2dnVGYUJ5RDBSSVZuYW1XUTEzejNmZWVmM09kZkpKSWlkcmxLTjVFeHdONElDRTZ5dTMzb09QOUdIOW4vZG1ETkpBaWgyblFDTkQ1a0R1VXpjdTN6U3lWTVJGQWM0bHJ4TlpaUXlhNnZUN2FLNTZpUkhEeFVlOEw3NDhHNEdRQlowMGxrSTQzRDVZdERUYjFTbDA3U2ppODd2MCtiRWhweHIyY2ZsZ2V3b2xjYWlJV3ZveHdxRXhWVmc4L0lhQkRTRldIZDdtY2hXdFFBZjFXaWp2d296ZWpxY3FOU0d5RityN2NaclZ1ZUhwazJCVUI2UjFETlR4d2hVd1g4ZkFENEZEbExSd3c2OHJ4WE12YlJXeTFiWjlzcHQ0N3Y0Nlc0c0hPNXBqZmFEOHZuby9Ud1VGdGw1bTM2cWR6Ym1sQkFURWpRVFVCSVNIN2dTd0hCOFNtODJFR0RiaGFaN2tXeitBc1dYa2NWOW1ESjBNMXFGOTRlTGF6OTYrY3JWV3U2eUpkOHBId3dXa0s2b0M4R04wWHFDVDRTOEpnRksyeEZtbVJNOXFaRGUzWDVMeWV1YjhhdjlxTE1QbmZWdTdYUzdMb1c4ZmVSY1p3K2d2bGZWZldUVFM3Y1E3VHRUMUpNUjFlYndBb0pLdHp0L3NaN0R3NWZoTmlyS2FqdTBEU0thNGpJaHVQMFltY29HcU5JK0pqUnZTeEtmdFBEQ2U5Rk5EUXVFYjBzM0pHRkExeSIsIm1hYyI6IjQyNmY2ZWM3Y2IxNzc2ZDZhZmI2MGQ5M2M2YTBlNjFhNzkyZDM4NzdiMTIyOWJmNTkwZmQzNjJmN2NlZjk2NGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+