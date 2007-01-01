Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

Калужан призвали на час отказаться от электричества

Дмитрий Ивьев
05.03, 14:35
В четверг, 5 марта, отмечается Всемирный день энергоэффективности. Он призван напомнить о важности разумного потребления энергии и необходимости бережного отношения к ресурсам планеты.

- Вклад в сохранение ресурсов может внести каждый, - рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин. - В рамках Всемирного дня энергоэффективности 5 марта выключите электричество в своих домах на 1 час, чтобы поддержать идею бережного отношения к энергии.

Он напомнил, что идея учреждения такого дня появилась в 1998 году на Первом международном совещании, посвящённом вопросам энергоэффективности. Тогда эксперты впервые всерьёз заговорили о будущей трансформации мировой энергетики и необходимости снижения энергозатрат. По оценкам Международного энергетического агентства, многие решения и подходы, предложенные тогда, остаются актуальными и сегодня.

