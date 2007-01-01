Обнинск
+1...+2 °С
В Калуге с крыши дома на улице Глаголева свисает снег
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге с крыши дома на улице Глаголева свисает снег

Евгения Родионова
05.03, 14:11
Об этом в четверг, 5 марта, написала калужанка в комментарии под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм».

— Нависла прямая угроза нашим детям. Идя в школу и детский сад по Глаголева, рискуют жизнью. Ранее были снесены ближайшие дома, но остался этот дом, который представляет опасность. Прошу принять меры, - рассказала о проблеме женщина.

Управление ЖКХ города Калуги прокомментировало ситуацию:

— Информацию об очистке крыши от снега уже направили в управляющую компанию. Дом пока не расселен, его снос планируется после завершения этих мероприятий. Его признали аварийным в прошлом году, поэтому включат в следующие программы расселения.

