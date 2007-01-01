Калужские чиновники объяснили отсутствие возможности избежать «снежной каши» и луж

В среду, 4 марта, жительница деревни Новоселки Жуковского района Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, в деревне Новоселки Жуковский района с начала оттепели снег не чистился.

— Прошу помощи в очередной раз. Колея не позволяет уехать от дома даже на полноприводной машине. У меня 2-е детей, им в школу нужно. Сосед гипертоник, скорая сказала, что не поедут к нему, так как застрянут. Обещают похолодание, мы тут вмёрзнем просто, лопатами это не отчистить, - рассказала о проблеме местная жительница.

Администрация Жуковского района прокомментировала ситуацию:

— К сожалению, в момент дневной оттепели и ночных заморозков, образование снежной каши, луж и колейности избежать невозможно, расчистка дорог ведется на постоянной основе в порядке очередности. Дорогу чистили 27, 28 и 1 марта. Сегодня трактор работает в Новоселках, надеемся, дороги расчистят в течение двух дней.