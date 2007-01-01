Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге чиновникам поручили усилить контроль за свисающими с крыш сосульками
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге чиновникам поручили усилить контроль за свисающими с крыш сосульками

Дмитрий Ивьев
05.03, 11:07
1 273
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 4 марта, об этом сообщил глава города Дмитрий Денисов.

- Поручил административным комиссиям усилить контроль в этом направлении, - заявил он. - В период оттепели и температурных качелей – это ключевой вопрос безопасности калужан.

Денисов напомнил, что во дворах за очистку отвечают управляющие компании, а у магазинов и офисов – собственники нежилых зданий.

В ходе рейдов административные комиссии уже выявили в Калуге 198 нарушений. В 85% случаев нарушения устранили на следующий день. По 29 адресам составлены протоколы, виновников ждут штрафы.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
недвижимость
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
25%
0%
50%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImpNTDJvVHhubU1KakhXcURjZXY5YWc9PSIsInZhbHVlIjoiek9LMmpHSlcyS1M5R09PTnJ4cFRuM3J5RzJPdU1hSXg3UnU4UGdhN2k1WnRqZWR1RE9ueCtLUTJiRzRJb2RCUTNqMjFZK2xHUnB4bGJKTE5MYkw2VlQzZlMxMks2clc4OGV2VTExMmg1N3pCTWoyR1V5dUVWYWY3Y2xscmx4Um0vSFd2dVFlYzkybFhWODQ4b0ZTOVdnRC8rUmFCdDdPb3lMSEFOdkRHNjIwZzZzNEV0cU5uaUtqczFvYXdKaG92UFl4KytIVWxrNnc0bDNMV2hBOFprbkVtbEc5SG9xS3NFcEcrYnQwSWw1Y1E1alI2djBYQmtJblZGTmVZNkJRS1lQS0hBUzZpRXUrcGpIS3V6Qk51OTdNWHJBV0lRRmhHU1d4dDF1OW4wdnJmR1FYaFk5aFBUcGZGbXFQRWltYkZpV1FQZHV0Um8wVDgzbVRzZHZ6bXd5NWs1TVhQM25PQVkxdDg2TjVleFFvaTltOHVWb1NYbndrK2F5U05lOEh2R091ZDl2anFLT2Q0SVpnQ3ZwQUpiY2JnUjcwVEZtYkdmSEQ5bXB4V0R2ZG52cDQrbk0vZU12OWY2bkRIaTRETyIsIm1hYyI6IjQ5ZDgxNzczMmRjMTg4NWZmZTNiNmNhNGZjNTk2MjUyNTYyMGI4YzI5MTc5NTgxZjRlZjNjODdiZjI1Y2JhOTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik5PRGc5NTcybFBRVVErdXBDbW1VMWc9PSIsInZhbHVlIjoicTZ3Ykp2ZkprcC83RWRrOCsvWlpPQ0V6RXFKbDNGWmkvcFczdjJWZkxDbWFpTXhuTnR0cnBoL0xuaFE5b3NoZWZPZmFncEs4UHJ2bGhaV0dzMWk0eEo3aDFrTnNBbHI3aG56UUpKUFltVENSOXhOQ0llY1V5RDlmWldHMzlRS0VRWEx0cVg5ZXBSeGo1MUhpYkFxcHE4MzlTRzB3K1lKc2pnMlJjRnYyWTBxNDRVMWxtWFhYb2Y4enorbFJQUGNZdmJKTGVYcnQ4N2hxTHgxT0ZBT1lGMVd0Sk82VEZTV05sc3dJZ2dKak4ybkxxemxRT1VxTGNDWWJjd1YvbjZkMEVBcDVrUVBFdCtDbTEvaTkwQnBqNjdFRVFBUDdKY2ZwNXAzNjlFQVdvV3BMNFh2STZCblF6WlNJcE80OUpPUUs4RE5NU01vdmxXSmxPemlUSTEzKzVZU28rWUtGZ0V2ZFE4OU5VeFIwRzVnazVDNER0b0NYcFJQMUhLTzNIUk5iNUJqdEsrVDdQUlRLaFFQVTV5U0ZZd243QWxQVzg3OEE4YmNtNkhYaW16dkRGUHIvOUJjdGFQb2RMc0pUN09YT1YyelJsVmR3cFNNMm9zNkZ6QmFTWmtqVmwyODZRaWdqdGhlU2p4UTd2Y05pT0tmbEh1KzRiWVZ5c0VQd3NWeitiOHRwbnpxK3I5M3JvYUsrdXZNdGxHbTJoZTJDazFqS1lDOE0xcElBTFFpdC9Ud1BjemZGN2NrOTM1V1hDVEhzdEozZldVZUZJQzcwY3h0Q0JKMUx5cWlxaVV2b1JrNm9qZ1llY1hpdHpQK2VXaUFoNDVnUTV0ZnZOT2dvUVc3KyIsIm1hYyI6ImJhOTJjMzgwMjQwYjE0NTY4ZDZlMWEyNGU0ZTQ0NDgwODZiOWJiYmZhMWExYmZjZTE5OGZlZGQxMzVmZjZlNWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+