В Калуге чиновникам поручили усилить контроль за свисающими с крыш сосульками

В среду, 4 марта, об этом сообщил глава города Дмитрий Денисов.

- Поручил административным комиссиям усилить контроль в этом направлении, - заявил он. - В период оттепели и температурных качелей – это ключевой вопрос безопасности калужан.

Денисов напомнил, что во дворах за очистку отвечают управляющие компании, а у магазинов и офисов – собственники нежилых зданий.

В ходе рейдов административные комиссии уже выявили в Калуге 198 нарушений. В 85% случаев нарушения устранили на следующий день. По 29 адресам составлены протоколы, виновников ждут штрафы.