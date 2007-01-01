В Калуге чиновникам поручили усилить контроль за свисающими с крыш сосульками
В среду, 4 марта, об этом сообщил глава города Дмитрий Денисов.
- Поручил административным комиссиям усилить контроль в этом направлении, - заявил он. - В период оттепели и температурных качелей – это ключевой вопрос безопасности калужан.
Денисов напомнил, что во дворах за очистку отвечают управляющие компании, а у магазинов и офисов – собственники нежилых зданий.
В ходе рейдов административные комиссии уже выявили в Калуге 198 нарушений. В 85% случаев нарушения устранили на следующий день. По 29 адресам составлены протоколы, виновников ждут штрафы.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь