В Людиново отключат воду
В микрорайоне Сукремль в четверг, 5 марта, с 13:30 до 15:00 будет приостановлена подача холодной воды.
Это связано с работами по устранению утечки, рассказали в администрации Людиновского района.
- После окончания работ водоснабжение возобновится, - говорится в официальном комментарии. - Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь