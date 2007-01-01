Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Людиново отключат воду

Дмитрий Ивьев
05.03, 11:28
В микрорайоне Сукремль в четверг, 5 марта, с 13:30 до 15:00 будет приостановлена подача холодной воды.

Это связано с работами по устранению утечки, рассказали в администрации Людиновского района.

- После окончания работ водоснабжение возобновится, - говорится в официальном комментарии. - Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам.

