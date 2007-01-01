Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге уберут снег на улице Белинского

Евгения Родионова
04.03, 17:10
0 298
Во вторник, 3 марта, в нашу редакцию обратился читатель с вопросом об уборке улицы Белинского.

По его словам, снег не убрали.

— Выезды со двора дома №3 и со стоянки у дома №4 по улице Белинского перекрыли кусками замерзшего снега. Машинам не проехать, - написал мужчина.

По словам представителя Управления городского хозяйства на улице Белинского уборка запланирована на завтра.

