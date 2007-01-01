В Калуге на улице Дарвина затопило квартиру

Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил в нашу редакцию читатель через сообщения обратной связи.

По его словам, в доме №17а обрушился потолок и затопило квартиру.

— Было подано заявление 24 февраля от жителей многоквартирного дома в управляющую компанию «Содружество», но прошло семь дней, а со стороны Управляющей компании полное бездействие, - написал горожанин.

Государственная жилищная инспекция Калужской области прокомментировала ситуацию:

— Как сообщили нам в УК, 26 февраля кровля была почищена. Также поступило официальное заявление от одного из жителей данного дома. После проведения контрольно-надзорных мероприятий будут приняты соответствующие меры.