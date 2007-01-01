Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге на улице Дарвина затопило квартиру
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге на улице Дарвина затопило квартиру

Евгения Родионова
04.03, 12:41
0 322
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил в нашу редакцию читатель через сообщения обратной связи.

По его словам, в доме №17а обрушился потолок и затопило квартиру.

— Было подано заявление 24 февраля от жителей многоквартирного дома в управляющую компанию «Содружество», но прошло семь дней, а со стороны Управляющей компании полное бездействие, - написал горожанин.

Государственная жилищная инспекция Калужской области прокомментировала ситуацию:

— Как сообщили нам в УК, 26 февраля кровля была почищена. Также поступило официальное заявление от одного из жителей данного дома. После проведения контрольно-надзорных мероприятий будут приняты соответствующие меры.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im54YWR4R3pNV08vNExZTDFJOXJGS1E9PSIsInZhbHVlIjoiUHJtZ2YzOHZ2eVVrY2krdFBBSVlrbEt3RWdJUUJnQVR5c1MwQ0hQUHBKdXJFMjZZQWl3ZnFFMTdGUS9qS3lKQ1BzMlZoRHRTdThTdlRtRzRyOGFUZ0ZoeisvVkd5TU1JT24va0NKaVYybzI3N2xmQlU5VGhhTTAyUGNXNjBRbU1wNlFmWmNjdmVpNmxGWE9KeHhXQVpVTTBOSnZxSzJaR0p4a2ZtZVpzK0daeEI0cGg2ZzJvUFlhUDJPMVk4YXZLQ0pKVkJBc3VjYzJtcEpsamgwcTRmRFJ1MEpmdXJJT09GamZjdE5iUmZPdkVGMlR3UHZIeEdBajBjSTZaZDJmK0lqdUw2M2RiSGhXNSs2NnNNU3hRU2dPVjViYWV0TjVFVWlKalNsajNibzB1MnZSNkhtbzBtaXI0UUVEUGxyU0ExYks0c2h1dWlnYTJoN2ZTY0lVZy91Snd6RlZIaVp0dk5SbnB1bTFJSU1tTHl5VlVwbWdjcHpOaEhWYTQxeWhraTAzS0YzeWtsVUtZV3pEZmpHMjJBQkJXWUVxY3VVZ3d5WFhYOWpxR3Z5WFFCbllLNHJHMnA4VWl1dGFlK2RoUSIsIm1hYyI6IjI2YjA3N2Q5ZDk5ZmNiMzkxNmU4ODA4YTQ4NWZjMjhmOGU0YmUwNjBhY2VmOGEzMDM2NGI1MjYyZjVmMDQ4MDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlpFNUdVZHFrcnAyZ1dyYi8wOVVkT3c9PSIsInZhbHVlIjoic2ZMSVN6R0t4cjJiZk9ucmc0bWFiVndRd3pGMHdOZUh0SDJPSXIvNTlDRUZQTUtGNFdkd3diUHdRdGNGVVJ2YjU4VFdydDFlR2FqeEt3VW5Pa01QdGVKVEsrVm1ZdnEvR0Y0WW4wNG5hTzVrdUxEYU92MDNVWlArUGZza3BGdXB5RFg3RDg2akgvY2xmTDJYK3hma1FsdFdaUkgxOTVZaEJER3pnTG5QeXF3ZTljaE1tOFlBbW5VVVNrOXpYeUdta21qa3JhTDhKV0VFQlRSdTlWVG5KaTZ2NGhHNFprajhvejl6RDhIMnJyK1FLNC9qbXdXamJ5Y3VnZmR1aGkwYmJuYU5pMmpNQlZYZk1iUW9LcEt2OGg2dnAzMThkbVVPQTNocWhTZk05ZFJSTXQrOXZzZlZuM1kwRG9kU0ROemVEdExkVEdhcFNWalk0Nm9qZ1cyeXN4UytaK0dXSXFnQTJDUUFXdWR6NFkxaGlDemRWdmJqR2JxVXJlYXdNMnpDYldkRlFMOGZWV2lIYlZ0UmF0VDhNZmVBdDMxOUkrWk1HL0ZyVDJFZHNZMmtyVlowYXlWRFo1V2phc3hYWnh3amFQUzBEKzc1M3pXYkdwck5lS1VUSlRsbUpPdFFOQ3VGS0JQU2RGQW5FN3dKOWw0NHNvQTlXOTZxY0hla0cybFpQSVZGYisvMmg0UXFEcGRQWGQvMnNVdmJ1WFlqNG5mS3lQRkRQMVhIamphc2ZQcDRaMHo2RVppUjVtZEs5ZVdDWEQzK3lheWlRc21ud0RUNEVBR3pYM1hVNXR2T2Zka0dxRmJYRURUS050OG0xbStRV2F4WS9sTEFIVTZxa2doQyIsIm1hYyI6IjUyNDhkZWZiNWFiN2NlNTZmZDBhZjZjMGRkMTNhYjIyNTcyZDFhMTU1OGJkZWZhNzI4Yzk5NmNhN2Q5ZWRlYzQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+