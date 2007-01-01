В Калуге остался без холодной воды микрорайон Подзавалье
Аварийное отключение произошло в среду, 4 марта.
По информации водоканала, произошла утечка из-под земли воды в 1-м переулке Садовом.
- Ориентировочное время устранения - 17:00, - прокомментировали в администрации областного центра.
Ранее коммунальщики сообщали о проблемах с напором воды в Обнинске.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь