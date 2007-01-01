Обнинск
-1...0 °С
В Калуге остался без холодной воды микрорайон Подзавалье
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге остался без холодной воды микрорайон Подзавалье

Дмитрий Ивьев
04.03, 10:15
0 504
Аварийное отключение произошло в среду, 4 марта.

По информации водоканала, произошла утечка из-под земли воды в 1-м переулке Садовом.

- Ориентировочное время устранения - 17:00, - прокомментировали в администрации областного центра.

Ранее коммунальщики сообщали о проблемах с напором воды в Обнинске.

жкх
