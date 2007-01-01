Шапша рассказал об изменениях в сфере ЖКХ

Губернатор Владислав Шапша рассказал о том, как в регионе меняют сферу ЖКХ — ту самую, на которую жители жалуются чаще всего. По его словам, ситуация постепенно улучшается, и люди это замечают.

Одна из главных проблем — качество воды. С 2020 года в области построили 21 крупную станцию очистки. Но есть места, где вода оставляла желать лучшего десятилетиями: Киров, Перемышль, Жиздра, Хвастовичи, Бабынино. Сейчас как раз там идут работы, чтобы исправить ситуацию.

Отдельное внимание — небольшим населённым пунктам. Благодаря собственным разработкам «Калугаоблводоканала» в 2025 году установлена уже 300-я модульная станция очистки воды. Такие компактные установки можно быстро смонтировать даже в маленьких деревнях, где раньше о чистой воде из-под крана только мечтали.

За последние пять лет в муниципалитетах построили и реконструировали девять очистных сооружений, ещё пять сейчас в работе. Кроме того, в регионе заменили больше 200 километров старых, изношенных труб — тех самых, из-за которых случаются прорывы и отключения.

Помогает и новый механизм финансирования: две трети бюджетных кредитов теперь можно списать, если деньги пошли на обновление инфраструктуры.

Поэтому сейчас главная задача — тщательно выбирать, какие объекты ремонтировать в первую очередь, и строго следить за качеством работ. Чтобы сделанное служило долго и не требовало постоянного ремонта.