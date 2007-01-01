Обнинск
-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Шапша рассказал об изменениях в сфере ЖКХ
Недвижимость и ЖКХ

Шапша рассказал об изменениях в сфере ЖКХ

Дмитрий Ивьев
04.03, 07:43
0 103
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Губернатор Владислав Шапша рассказал о том, как в регионе меняют сферу ЖКХ — ту самую, на которую жители жалуются чаще всего. По его словам, ситуация постепенно улучшается, и люди это замечают.

Одна из главных проблем — качество воды. С 2020 года в области построили 21 крупную станцию очистки. Но есть места, где вода оставляла желать лучшего десятилетиями: Киров, Перемышль, Жиздра, Хвастовичи, Бабынино. Сейчас как раз там идут работы, чтобы исправить ситуацию.

Отдельное внимание — небольшим населённым пунктам. Благодаря собственным разработкам «Калугаоблводоканала» в 2025 году установлена уже 300-я модульная станция очистки воды. Такие компактные установки можно быстро смонтировать даже в маленьких деревнях, где раньше о чистой воде из-под крана только мечтали.

За последние пять лет в муниципалитетах построили и реконструировали девять очистных сооружений, ещё пять сейчас в работе. Кроме того, в регионе заменили больше 200 километров старых, изношенных труб — тех самых, из-за которых случаются прорывы и отключения.

Помогает и новый механизм финансирования: две трети бюджетных кредитов теперь можно списать, если деньги пошли на обновление инфраструктуры.

Поэтому сейчас главная задача — тщательно выбирать, какие объекты ремонтировать в первую очередь, и строго следить за качеством работ. Чтобы сделанное служило долго и не требовало постоянного ремонта.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImtvZklLaWVzWUkwdU1TSHpqcWxoWWc9PSIsInZhbHVlIjoibVcrajN6Mk4zcTlBOTBEYWF2ZkJad2ZuWmhhK1FXRGZMZHpCdTJiM2QyYW5UWE9WME53QWg0MXBURmsrZjBtRTk4aGFIVDBtWEUwNnVyNnV3UUErSE1mUWNNMTR1MjAvUUlXWDJyRVlBdWJUZXZ4VmlDV3c0cmNrbmY5REp3T3FWUzVaRkdKTDlDZDN2cFNKSjE1ZlRuYXV4Z2h0MFBpVDhlMy8xRHpQNGdJRjBmNXJyVkFzc0NiRHB4QnM5S3lLWUdId21BaC9RUDMyZ0dTdGZSbkxHaHhIbHVjNHFtSHZvWGF0WUpoMmsyeWVaVWVJeHhzOUk2anhWejZvTHpuMzJ2TnBoSGZQZXVXTmZNd2NlZW92UklIKzZpbVkwTnZpMHBRNFRCdnZEUVFNejQrQm42Zm1xQnRnM2ZLZlFPWEdDcmZEdmpLZWxTc3BISjcvQk9VNzJueitidXB0SXkxRGoyQjZMQm04WmxkV0RmSTR5WTk5LzdnTEFwQnE1Nm03Rk9XeElkUTBBUGgzZjJsZXIwRTFGRzVydFdPaTR1bEpCeTVUaHNxVnQ0NGJ4QkRZOWtZK2FnM0c5S3NVR1MvVSIsIm1hYyI6Ijc3NGI0ZTMzZjA2ZjFmMzBiZjY1YzVlOWIzZGE4ODIyMmNjN2UyYWE5M2RmNWRkMWYwZjdjODI3ZDRjYzMxYjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJyaWhEOWJhaytoZHZuOGZlb3NqaWc9PSIsInZhbHVlIjoicmx1T1JsemZvNnd6R1YrRGJjR1VKKy9vWjEvTS9XSXh5NFoyaXhLZjM5a1RIM3V4YXpkSUlyM2xIU01OdS9hU1V2enZWbzY4Wmo4SndsMEk0cHBtL2pKYUs0ZCs2eHRPMjdkMXIzWXQzZE9SbXFOb2oreXMxMGNCRUZ3ejdJUHUyQUtBd0Jra0VMNDFRUnJ2NGZtRnZFbm1tZ0UzZzJyUmZGZVVTNDR4cXV5WDVDVGR3TnUweDhCS0prZVZSdWl2RUwzOWFIeVUxcDlhT29iL2hqREtOaDVLZ0s3dmIrSENuUjRxSHVJdGE5dEFFOFExa1J2OFNnWnhHbGhVd1UxRnZFNVpUZjR4d29oRnVBN3lCNHJHWkVHUU0rakNUd0RTcVkxVy92cVNrSEk0TE1oaXF0UGdIL1V0NGphNjVKQzYrZk9KcnZ3WmRTclJNTUdmbmpDUXRFcDFYT253aUFhSFM3N1d3bjd2MGRsU2JwVU1BbTNUVW1HNWhLOUxtN1ZCb3BRT0RpekRzVS9kM0FDOTRJQkxsZmV6WEhuNE1HWmozbXg0Wmk5VVVnZ0F3ZVJZa1pzdXZzUmdQMlU0SDE0R2RMc3ZxQXhhTko0YXpTNk11T05Zd2FOb3dSa0taRGo4cU1LUmlGV25LVm5XTUQ1UTlUM2xsc2ZrV093UHh6SmxMTTFVSTFiSGF3Q1N2cmYvajJuZDZwdXZDa0JzWVJnVGxySXV0TVM0SGdIcE9GVGVLN1h4WC8vZVRMQWhINzFrTGlKVGp5NUcrT2NCV0Y0L1JxbExqUWhkZ001K1ZjWWF1Z2VrdUhWZGRZQk5XOEJpVWdNTlBBazJWVThlZDJCTyIsIm1hYyI6IjRmZTVmYmYwNTQ4YzNiZjVlMzNlYmZjODM2NzdkYWY2NmMxYmY0MjAyOTFhNTRiZjNjMTZjYWNiMDE5OGI3NDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+