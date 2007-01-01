Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области прошла итоговая коллегия министерства строительства и ЖКХ

Во вторник, 3 марта, в ней принял участие губернатор Владислав Шапша.

В рамках мероприятия запустили в работу подстанцию «Белоусово» после реконструкции.

- Повысили надежность электроснабжения более 15 тысяч потребителей, - подчеркнул Шапша. - Результаты работы отрасли есть, и они серьезные. Но предстоит сделать еще очень много.

Он напомнил, что за пять лет введено 5,7 млн. кв. м жилья. Регион остается в десятке сильнейших в стране.

В рамках новой программы расселения из аварийных домов планируется улучшить условия еще для 5 тысяч человек.

- Совместная программа с «Газпромом» до 2030 года — это еще 1,5 тыс. км сетей и 12 тысяч семей, которые получат газ. По социальной догазификации занимаем 3-е место в стране, - рассказал также губернатор.

Также, по его словам, не менее половины мусора к 2030 должно идти на переработку.

- Готовим карту действий. Надо существенно увеличить объемы раздельного сбора, - заявил Шапша. -  Развивать производство альтернативного топлива. И конечно, решать вопрос с дальнейшей рекультивацией полигонов. А прежде всего – навести порядок с вывозом ТКО там, где видим нарекания жителей.

