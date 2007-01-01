Обнинск
Жители деревни в Калужской области ждут расчистки дороги от снега
Недвижимость и ЖКХ

Жители деревни в Калужской области ждут расчистки дороги от снега

Евгения Родионова
03.03, 13:33
Об этом во вторник, 3 марта, написала жительница деревни Камельгино Дзержинского района Калужской области в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, с последнего снегопада и по сегодняшний день дороги нет.

— Есть только на нескольких участках: улица от храма Трёх Святителей, улица Бутырка, большая Калужская тропа. Просим отнестись с пониманием и принять меры по расчистке дорог. Не каждый может позволить себе внедорожник, чтобы свободно передвигаться по такому бездорожью, - пояснила женщина.

— Чистка дорог в населенном пункте планируется в течение двух дней, - ответили в администрации Дзержинского района.

