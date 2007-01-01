Калужане опасаются снега на крышах домов
Об этом в понедельник, 2 марта, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, на улице Воронина висит огромная шапка снега.
— Огромная шапка снега, а внизу ходят люди. Ждём новых жертв? - задала вопрос горожанка.
Государственная жилищная инспекция Калужской области прокомментировала ситуацию:
— Сотрудникам УК направлено требование о необходимости своевременной уборки крыш от снега и наледи.
