Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Калужане опасаются снега на крышах домов
Недвижимость и ЖКХ

Калужане опасаются снега на крышах домов

Евгения Родионова
03.03, 12:31
0 393
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом в понедельник, 2 марта, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, на улице Воронина висит огромная шапка снега.

— Огромная шапка снега, а внизу ходят люди. Ждём новых жертв? - задала вопрос горожанка.

Государственная жилищная инспекция Калужской области прокомментировала ситуацию:

— Сотрудникам УК направлено требование о необходимости своевременной уборки крыш от снега и наледи.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImE3aHhwbkRXQVFNWmtZRTFXVEhTa3c9PSIsInZhbHVlIjoiQVBXczRZNTgwSjlmWE1RNXJ0Z3liblJ4aVlLZWJGUDBpSVhWam9hQjhlTS9US1hReWM5b1BaZmJlSklrVForQ3hHL3pINHhYTXpYV3hzdlNHMTBxQmNzT2xocHpCWkpPa0l3TTV5U1NJY3ZUN2NOUnI5THlQYldKTnhBRHBQY2tQMjVRMmgxR0VMVXByLzZCUzMwSUdZU3hmU3ZZZXg1czZhNXNHWjJLTGt4SUN1VDdIcFo2UEhTLzUxakR3WENIV2dVeHp3ZTBlYllNcEFoNmhOZmdadzVZTzFPOFBUUnBPaHdnc1o0a3h5d0hvR3lNbGk5bGRsalNYbkswQks2UmxRNjhPNVYzMjNLOTlWenIwTW84ZzR5K1lrYW5QNlZDUWtiZ3FVR2NmcVo1QTRjcnc0NC9zSEdaLzdER1NPZDJuK3ZyWGo2VzlURkI1QWx4emcxUDZCMnV3TmpuR2FTZ2VVRG9hK2dHZWVrUHlEMWlENG9MQ3kzcFRZU0xrSDNEWE5kQ0E1dUtmZGxPUUhoY081VTNaWEhYa1FFQloyRVFwR3pobDAxNGQrNlp2MVB3VjU0NWJ1SHU5a2FURjNsZiIsIm1hYyI6IjhmYTVjM2JlMTUzODYwOGNjZGJlYTBlNjZkN2I3ZTIwYWY4ZGQ4YTEyMTM4NGY4Y2U4ODBhYzY4MGU1N2I4MzAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkhwNTQ3UVB4eElFdXFnL2FoNExkT3c9PSIsInZhbHVlIjoiVEJBalo3UGNXdTE5ekFCbmF1TDJjVGlnT1d3cTczMkR3bDExQmIrOVFFMkttM3oxNWlNY2V3TnFjWW9NN3psQU5FblBDRmVkdnhEMG9WRUNGNlZzRUhZR2tub3dqZCtneUdxd1hMSnlaM1VnSWU3UjlVYk9Gdythb3E0UHgzMFNDVXhvNHNPY05zM1c0YW5HRGR3a1J3bkRjcDVxdEFIdmhjUGNIS25LeExSSHR1Y1VubWRyVjd3VkQ2TmhSYnZ5d0dTQmpmL3NtOVBRSFN5RzhRSnRaRDVoSzBTTVRVNm5mNGlUVDdoQ3lzVEM2ZUxyQWNIcmE4clpRck85azlJWjNVWXBjdlZPUitzYnBZZHM1QUtlRUlXbDRmMkZGUEZFVzNsNFBxS2FoOEg5Y0RubEhBQ0Z6bW5tdGtHRjdlL1VMNXFib0cwb2FzaFRoRUpPQTBZaVFDYVVvS1B2WnMrcnd5NVI4UzlqNm9wMnVvbW5YeFNFN0M4Z3l0b1Z6WU1JaXA3MDVYb3pPVlpaRHlKS1VCOVYwdXFJcjlRek1mc1BWdExkV1pBQ2pSU3AyT3pYTGppblpuZlQ2OEw3bU16aUxpU1BoWmcwNlFieUNKY2x6dVRvOVUxQWN3Q1ora1dlT2dSa2h1b2R6S01ocVMvdEVrdURYWGJ1MGFuVzJqWEJGQUxySFplc2V2OXpsWEFIYlVJazI4Y25MYURQaUM4bTlzK3pEaC9Lem01MEtlQ0FJbmdxSU5OV0xZbUNBbm4rYlZ2Wldic3QwWlNvYnJ0OHNYdFAzeWw4dUtZNk80aEwvb2kzZFZVRDNab3VVWU9BTXUvcFFScWJ4ZkdheU5iSiIsIm1hYyI6IjlmYWY5NzdlMjEyYzAxYjBkYmU1ZTAwZThkNzJiOWUzYmEwMmQxMDMyNWYxZGIxMjU5MDhlM2IwZWVmM2FhMGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+