Калужане опасаются снега на крышах домов

Об этом в понедельник, 2 марта, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, на улице Воронина висит огромная шапка снега.

— Огромная шапка снега, а внизу ходят люди. Ждём новых жертв? - задала вопрос горожанка.

Государственная жилищная инспекция Калужской области прокомментировала ситуацию:

— Сотрудникам УК направлено требование о необходимости своевременной уборки крыш от снега и наледи.