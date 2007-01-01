Обнинск
Двое калужан рискуют остаться без жилья из-за долгов по налогам

Дмитрий Ивьев
03.03, 10:49
В Калуге судебные приставы арестовали недвижимость у двух местных жителей, которые задолжали государству по налогам. Общая сумма долга — около 130 тысяч рублей, плюс ещё почти 9 тысяч рублей штрафа за то, что не платили вовремя.

Один из должников — мужчина, он должен 69 тысяч рублей. Вторая — женщина, её долг 52 тысячи. Ни тот, ни другая добровольно гасить задолженность не спешили.

В результате под арест попало имущество обоих: у мужчины — четверть доли в квартире, у женщины — комната в коммуналке. Теперь, если долги не будут погашены в ближайшее время, эту недвижимость оценят и продадут с торгов. Вырученные деньги пойдут на погашение долга.

