В деревне Калужской области расчистили дорогу от снега
Во вторник, 3 марта, прокуратура Износковского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
По данным ведомства, проезжая часть и обочины автомобильной дороги, ведущей к деревне Пронькино не были очищены от снега.
Прокуратура внесла представление директору муниципального автономного учреждения, ответственного за состояние дорог зимой.
Дорогу расчистили.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь