Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В деревне Калужской области расчистили дорогу от снега
Недвижимость и ЖКХ

В деревне Калужской области расчистили дорогу от снега

Евгения Родионова
03.03, 09:35
0 602
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 3 марта, прокуратура Износковского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

По данным ведомства, проезжая часть и обочины автомобильной дороги, ведущей к деревне Пронькино не были очищены от снега.

Прокуратура внесла представление директору муниципального автономного учреждения, ответственного за состояние дорог зимой.

Дорогу расчистили.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImgxZFVsL3BMcUN3M1JRa1g0U1FuUEE9PSIsInZhbHVlIjoiUzBDazBHZC9SREQ4WWxaSllCRkFEWFpDUWJHbUJQTzRWYjhaUVRlaDhLb1NRSEN1UXdsbklVR0h5cSs2Zmp1b05QeUhjY2oyelVVcCtPR3hXdWhWeWdaUllQZ2paT3RzaUVLWmdBRE1pTGZQK3FCaXpvTVNJM0lpamY4a2NsMHF4WWxRelpiRnZqdnFIUUR0Z1NuQVMwVnJuTFBxcXdTTXVYS2ZXdmtkeVlvd2E1L2xudjRUd0NuRkhHME5tcEtNekZhSWppTUgyZWFwUm5mcmJISGhEZG9vM3pWSkFKcExQdk9sQWRwdUtjcWZCSnV5ZVBmcVE5WWxEbVJLNzJQRHNIcHRsQ3hPNzBXU3JsSkpwend6bitWckcvRlhySGdFejJQemVDemh0UENXaTZZbTVvMjN4TG10NVoyZ1JjQ3EwYjFrSnZXUisrcm5kbGdsMHcyZE5ZMVdlalBWTW5rc09MdGNnSVJubXlNa0I1RmJPNW5tMG00UllpczVaem15S1pvbmV0Ni9sMTZFNjZ5dEVRRjc1S2pISWhCL2dPeU9CTjIwMXhBVFZaSGN6dlNoOHg0TUJZY2xRbG01N2VWYyIsIm1hYyI6ImEwOThhYjdhZmY1YmY5OTE5NDM2Njc3ZTc4M2U4NzZkMDY3ZWFhMGM3NzI5ZGM0ZGViOWQ3MmY5ZjA5Y2M2MTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InVwd0dYRHBGeWFMMC9KOXBHYkQwNGc9PSIsInZhbHVlIjoieFlpWWNueVdxd3RyYTJpUEZrZzIrQlArZFQyV2hld1NtUlVwcUZIWEF3YTNyY1NzWEVHazIzOWNUbGNDaFpJcG4zOThvcTJsdkNMNzU5MXNWMW83Mmd4WUJIQXp6RUtMbXFJdmUxRnQxSzQxNTF3aTh2dFRYQ0g2RlJFdmxUQXMxdmRLMGp0R3J2TFlKUk5SSTFFemhMYm1nV3ZrZG4xazU0QnplS1dIM0s3R3FrRDVQWVBOMmxob3AvbFN2MDlieXh3K3FDTUZGN1lGL1JVbVZBMnAzN0dtckpUdE0rc2VRWmZyMWRjSXJIMlBzVnEyS0x4cnNBSDQ3R0o0K3lXU3l2K0h3a2xlNE91SWpVekhhT2ppT1JYbmlyYUxxUHF3d1kyL0lNeXpEbVFKWlo3aUllZStUb3NsOW9YamgrT1R6ZzMzREJCLzE0OGhhS1Z4L1VmWE10cEFqdFJtRHFhbCtXV2t5aVpwZWJaeC80MTZKbVRObCtJbDNDRzNFZkpBVWhpeTMrRWhuYnV2T0ZMWG11UjVDaHU3YzFtcDRmWTE5Mkxydyt2WDZkQVlWZ3RmOFpwdFNMeVdjbnFoNWJhWm1sZjlVQmFXWlVqbGM1ZUlYVklyOGpkbzhHcTdUSnFZYzQ4RlZTRVBUTjdUcmtoaVB4eGJkNS9uVThPRm5za3VUWXJhOVlFenlQa1JIN1gvY1VjS1RNUUtiRU5KSk00eU14RW9BV00yZWxNazJuazU5WTNONms3VERYdlBqMU9TY2JTWHEwdkxwTUZ1dmtSNk1MNTFHbndPbDJ3cmt3aVgrdFlQTm1lY21VUlc1OHdmYjNLL2NEOHV3UlN1dFBkdSIsIm1hYyI6ImE2NzQwNTkzYzliMzVjZjAyNTI5MzczN2RmNDllNTFlYmVjNmE4MDAwN2VjNzE2MzlkNDc3NjNhNTQ0ZWZmNjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+